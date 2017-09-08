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Шепелева обвиняют в обмане


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Дмитрий Шепелев второй месяц работает над телешоу «На самом деле». Рейтинги у проекта неплохие, но некоторые известные персоны довольно резко раскритиковали передачу. А популярный блогер Николай Соболев решил даже устроить разоблачение.

Соболев попытался высмеять недавний выпуск передачи с участием Дианы Шурыгиной. Полиграф показал, что девушка не лжет, говоря об изнасиловании. Но Николай сомневается.

«Ну серьезно, ты с ума, что ли, сошел, Шепелев? <…>. Зачем так нагло обманывать людей? Уже давным-давно доказано, что показания детектора лжи – это абсолютно ненаучная ерунда. Ребята, ни один детектор лжи в мире не может определить, вранье это или правда. Абсолютно все его показания считывает полиграфолог, то есть человек. А любой человек может ошибаться и нагло врать», - рассуждает блогер.

Соболев уточнил, что не верит тем, кто расшифровывает данные. «Никто не проверяет этих полиграфологов, которые там сидят. Они могут говорить вообще все, что угодно. Хотя на самом деле никакие они не ученые. И как же тошно смотреть, как эксперты точно и максимально быстро определяют, врет человек или нет. Ага, конечно, вот все так просто».

Ранее мы писали:

Садальский о новом шоу Шепелева. Артист объяснил, как обмануть детектор лжи.

Шепелев увез сына в горы. Шоумен следит за физическим развитием мальчика.

Дмитрий Шепелев рассказал, как Платон перевернул его жизнь. По словам шоумена, теперь он фактически не принадлежит себе и это ему нравится. 


1 Не нравится 1 Нравится 08.09.2017 Теги: Дмитрий Шепелев

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