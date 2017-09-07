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Принц Джордж пошел в школу


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В семье герцогов Кембриджских знаменательное событие. Сегодня, 7 сентября, 4-летний принц Джордж (George) отправился в школу. Теперь мальчик - ученик одного из приватных учебных заведений.

С сегодняшнего дня Его Высочество учится в лондонской школе Thomas’s Battersea. Как уточняется, обучение здесь стоит 18 тысяч фунтов стерлингов в год. Мальчика отвел в школу принц Уильям, а встречала маленького престолонаследника руководительница начальной школы. По данным СМИ, в школе Thomas’s Battersea учится 560 мальчиков и девочек в возрасте от 4 до 13 лет.

Ранее ходили слухи, что Джордж будет учиться в элитной Уэзерби Хай Скул. В свое время школу посещали принцы Уильям и Гарри.

Герцогиня Кейт планировала сама возить сына в школу, но сейчас Ее Светлость находится в положении и страдает от токсикоза. Так что ближайшие полгода Джорджа будут возить либо Уильям, либо штат охраны. По некоторым данным, королевские офицеры безопасности будут круглосуточно наблюдать за зданием школы, но так, чтобы четырехлетнему принцу и его одноклассникам было комфортно и никак не сказывалось на их учебе.

Ранее мы писали:

Принц Джордж поражает сообразительностью. Его Высочество активно познает мир и делает серьезные выводы. 

Принц Джордж стал звездой фестиваля поло. Его Высочество неплохо поразвлекся вместе с родителями. 

Принца Джорджа не балуют. По мнению родителей, скромность Его Величество украшает.



0 Не нравится 1 Нравится 07.09.2017 Теги: принц Джордж

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