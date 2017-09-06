Муж Глюк'oZы не против обнаженки

Певица Глюк'oZа старается совмещать несколько ролей. Она и артистка, и мать двух очаровательных девочек, и любящая супруга. Правда, регулярно Наталья публикует в соцсетях откровенные снимки, которые можно назвать провокационными. Некоторые возмущаются и задаются вопросом: куда смотрит супруг звезды. Как выяснилось, Александр Чистяков смотрит туда же, куда и большинство - он любуется на жену.

В ответ на критику своих откровенных снимков Глюк'oZа процитировала в Insta супруга: «Я считаю, что обнаженное тело может быть показано деликатно, со смыслом, как элемент искусства, особенно девушкой, у которой другая творческая профессия и она не является моделью. Когда это так, к тому же красиво, то это вполне уместно. Художники же не зря столько написали красивой обнаженки».

По мнению Александра, в большинстве случаев негатив по поводу эффектных снимков его жены - не более чем показатель «отсутствия интересной жизни у комментатора».

«Надеюсь, теперь мы расставили все точки над "i", и тема закрыта», - пишет певица. Кстати, сегодня Глюк'oZа также порадовала поклонников новой композицией «Луна-луна».

Публикация от ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova) Сен 6 2017 в 12:35 PDT

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Глюк'oZа рассказала о трудном детстве. По признанию певицы, она росла в неблагополучной, очень бедной семье.