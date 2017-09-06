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Муж Глюк'oZы не против обнаженки


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Певица Глюк'oZа старается совмещать несколько ролей. Она и артистка, и мать двух очаровательных девочек, и любящая супруга. Правда, регулярно Наталья публикует в соцсетях откровенные снимки, которые можно назвать провокационными. Некоторые возмущаются и задаются вопросом: куда смотрит супруг звезды. Как выяснилось, Александр Чистяков смотрит туда же, куда и большинство - он любуется на жену.

В ответ на критику своих откровенных снимков Глюк'oZа процитировала в Insta супруга: «Я считаю, что обнаженное тело может быть показано деликатно, со смыслом, как элемент искусства, особенно девушкой, у которой другая творческая профессия и она не является моделью. Когда это так, к тому же красиво, то это вполне уместно. Художники же не зря столько написали красивой обнаженки».

По мнению Александра, в большинстве случаев негатив по поводу эффектных снимков его жены - не более чем показатель «отсутствия интересной жизни у комментатора».

«Надеюсь, теперь мы расставили все точки над "i", и тема закрыта», - пишет певица. Кстати, сегодня Глюк'oZа также порадовала поклонников новой композицией «Луна-луна».

Ранее мы писали:

Наталья Ионова снялась в эротической фотосессии. Звезда продемонстрировала, что с рождением ребенка активная жизнь не заканчивается. 

Глюк'oZа рассказала о трудном детстве. По признанию певицы, она росла в неблагополучной, очень бедной семье. 

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0 Не нравится 1 Нравится 06.09.2017 Теги: Глюк'ozа

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Обсуждение 1  

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  • Лотоss
    Хоть у неё и "другая творческая профессия", моделью у неё получается лучше, чем певицей. Эту песню поёт ужасно, с Ротару даже сравнивать нечего. И вообще, после "Невесты" она ничего запоминающегося не спела, кроме *опы, и та запомнилась скорее своей провокационностью, а не потому что действительно песня хороша. А фото - вполне себе. Уж получше, чем Волочкова почти без трусов или Штурм в пошлятских позициях
    		 06.09.17 14:39
         
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