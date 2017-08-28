Грачевский сыграл третью свадьбу

Он весьма болезненно переживал развод несколько лет назад. Но стоит отдать должное Борису Грачевскому - в женоненавистника и мизантропа он не превратился. Режиссер верит в любовь и на выходных сыграл свадьбу с Екатериной Белоцерковской.

С 33-летней актрисой 68-летний Грачевский встречался несколько лет. По некоторым данным, пара еще в феврале узаконила отношения, но со свадебным торжеством не торопилась. И вот на выходных супруги провели банкет в одном из загородных клубов Подмосковья.

Публикация от Эммануил Виторган (@emmanuil_vitorgan) Авг 26 2017 в 9:00 PDT

Торжество было несколько нестандартным. Пара предпочла вечеринку в формате «только для друзей и близких», среди которых оказались известный актер Эммануил Виторган и Ирина Млодик. Причем сама невеста решила выступить лично - Екатерина исполнила для любимого хит Лары Фабиан Je t'aime.

Напомним, в 2014 году Грачевский пережил скандальный развод с Анной Панасенко. Но режиссер отнесся к крушению брака философски. «Можно потерять веру в человека, но только не в любовь. Человек, который потерял веру в любовь, должен перестать жить! Так что, пока я живой, у меня все еще впереди...» - рассуждал Борис Юрьевич.

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Источник фото: Globallookpress.com