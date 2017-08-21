Альбина Джанабаева похвасталась телом в бикини

Тренд на фото в бикини не прошел мимо даже Альбины Джанабаевой, которая ранее не позволяла себе публиковать такие откровенные кадры.

Звезда представила на суд поклонников фото в купальнике на берегу моря, и подписчики в восхищении.

A post shared by Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva) on Aug 19, 2017 at 7:37am PDT

Экс-солистка «ВИА-Гры» всегда отличалась хорошими формами, но свою сексуальность она демонстрировала только на сцене. В жизни певица не торопилась хвастаться своей фигурой. Супруга Валерия Меладзе всегда одевалась скромно, не публикуя в своем микроблоге откровенных фотографий. Однако на днях звезда сделала исключение и поразила своих подписчиков фото в бикини, пишет Starhit.

Певица изображена на фото лежащей на спине, фотограф зафиксировал мгновение, как волны омывают тело лежащей на берегу девушки. Все отметили, что фигура у звезды потрясающая. Однако особо придирчивые читатели подчеркнули, что фантазии звезде не хватило – был выбран общий план и стандартный ракурс. Но комплиментов от этого меньше не стало: «Какая русалочка!», «Красота - великая сила!» «Шикарное фото», «Альбина, вы прекрасны!»

Напомним, что исполнительница является мамой двух сыновей, она воспитывает 13-летнего Константина и Луку, которого родила 3 года назад.