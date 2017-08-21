Альбина Джанабаева похвасталась телом в бикини
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Тренд на фото в бикини не прошел мимо даже Альбины Джанабаевой, которая ранее не позволяла себе публиковать такие откровенные кадры.
Звезда представила на суд поклонников фото в купальнике на берегу моря, и подписчики в восхищении.
Экс-солистка «ВИА-Гры» всегда отличалась хорошими формами, но свою сексуальность она демонстрировала только на сцене. В жизни певица не торопилась хвастаться своей фигурой. Супруга Валерия Меладзе всегда одевалась скромно, не публикуя в своем микроблоге откровенных фотографий. Однако на днях звезда сделала исключение и поразила своих подписчиков фото в бикини, пишет Starhit.
Певица изображена на фото лежащей на спине, фотограф зафиксировал мгновение, как волны омывают тело лежащей на берегу девушки. Все отметили, что фигура у звезды потрясающая. Однако особо придирчивые читатели подчеркнули, что фантазии звезде не хватило – был выбран общий план и стандартный ракурс. Но комплиментов от этого меньше не стало: «Какая русалочка!», «Красота - великая сила!» «Шикарное фото», «Альбина, вы прекрасны!»
Напомним, что исполнительница является мамой двух сыновей, она воспитывает 13-летнего Константина и Луку, которого родила 3 года назад.
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