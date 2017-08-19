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Евгений Осин нашелся


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Вчера стало известно об исчезновении певца Евгения Осина. Во вторник сестра артиста обратилась в полицию с заявлением, сообщалось о том, что объявлен розыск. К счастью, обошлось без драмы.

Последние годы Осин жил один. Несколько месяцев назад стало известно о серьезных проблемах со здоровьем певца - у Евгения отнялись ноги, поговаривали о прогрессирующем циррозе печени. Разумеется, после того, как стало известно об исчезновении, поклонники звезды 90-х встревожились. Но обошлось.

Как выяснилось, артист сейчас находится под контролем медиков. «Евгений Осин помещен в один из реабилитационных центров для лечения алкогольной зависимости по предложению друзей», - цитирует РИА Новости источник в волонтерской организации, занимавшейся поисками 52-летнего исполнителя.

Как напоминают СМИ, в прошлом году Осин с алкогольным отравлением был отправлен в реанимацию. Причем медиков вызвала съемочная группа НТВ, которая приехала брать у артиста интервью. В июле певица Наталья Штурм сообщила, что предложила Евгению пройти курс лечения и оплатила для него одноместную палату в частной клинике, однако музыкант не согласился на госпитализацию.

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0 Не нравится 0 Нравится 19.08.2017 Теги: Евгений Осин

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