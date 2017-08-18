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Панин пожалел Шнурова


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В современном информационном пространстве редкие темы активно обсуждаются дольше 2-3 дней. Но Сергей Шнуров и Владимир Познер совершили прорыв. Вот уже почти год звезды обсуждают прошлогоднее интервью. И дискуссия становится все ожесточеннее.

В октябре прошлого года Владимир Познер взял интервью у солиста группировки «Ленинград». В конце беседы ведущий обвинил музыканта в увиливании, сам Шнуров позже отметил, что интервью было действительно не самым удачным.

В мае Шнуров вспомнил о Познере и сообщил, что ему было «дико скучно» общаться с мэтром. Недавно Владимир Познер также припомнил, что музыкант показался ему пустым и вообще «никаким». «Уже сколько воды утекло, но, видимо, я так сильно запомнился ему, пустотой своей или беспомощностью, что не устает он поминать меня уже в который раз добрым профессиональным словом. Кто виноват в том, что не получилась его программа? Конечно, я», — парировал в соцсетях Шнуров.

Певец пригласил ведущего на баттл, но Владимир Владимирович отказался. Однако тему подхватила Ксения Собчак и предложила знаменитостям пообщаться у нее в студии. «Приходите лучше ко мне на дебаты, мальчики (это как раз и журналисту, и певцу даст одинаковые равные возможности)! Ну и не ссорьтесь, или ссорьтесь только у меня в эфире!»

Не остался в стороне и скандальный актер Алексей Панин. «Посмотрел интервью Познера с Шнуровым. Нечего сказать... Сергея, мягко говоря, было жалко. Выглядел как неуверенный в себе школьник. Познер лучший! Мне было бы интересно с ним поговорить».

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0 Не нравится 0 Нравится 18.08.2017 Теги: Алексей Панин Сергей Шнуров

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Обсуждение 2  

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    		 19.08.17 00:11
         
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  • Космополит
    Очень уважаю Познера, но считаю что интервью завалил он. Было видно что Шнуров ему просто неприятен, отсюда и реакция такая. Хотя Шнуров отвечал вполне в кассу,и видно что не глуп.
    		 18.08.17 15:19
         
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