 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Лариса Гузеева успокоила поклонников


1 0

На Первом канале проводится серьезный пересмотр, и, к удивлению публики, объявлено о закрытии нескольких популярных проектов. Но некоторых передач «большая чистка» не коснулась. Как заявила Лариса Гузеева, шоу «Давай поженимся» останется в эфире.

После объявления о закрытии передач «Пока все дома» и «Наедине со всеми» зрители всерьез стали обсуждать возможное закрытие проекта «Давай поженимся». Некоторые даже обратились к руководству Первого канала в соцсетях с просьбой убрать проект из эфирной сетки.

По мнению недовольных программой, репутация Розы Сябитовой не позволяет ей выступать ведущей. Однако Лариса Гузеева поспешила успокоить публику. В ответ на расспросы в соцсетях звезда сообщила поклонникам: «Скоро начнем выходить!»

Ранее появилась информация о том, что скандал вокруг фирм Сябитовой (даму обвиняют в мошенничестве) не лучшим образом повлиял на рейтинги проекта. Но сама Роза недавно объявила о желании найти вторую половинку на передаче «Давай поженимся». По словам свахи, которая дважды состояла в браке, «у нее появилось время пересмотреть свои жизненные взгляды». И теперь дама настроена серьезно.

Ранее мы писали:

Роза Сябитова: «Каждый возраст имеет свой кодекс». Звезда рассказала о важных этапах жизни.

Лариса Гузеева обидела Екатерину Архарову. Ведущая сделала довольно едкое замечание в адрес актрисы.

Малахова сравнили с Пугачевой. Обсуждение ухода шоумена с Первого канала продолжается.



0 Не нравится 1 Нравится 17.08.2017 Теги: Лариса Гузеева

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 2  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору