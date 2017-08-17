Лариса Гузеева успокоила поклонников
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На Первом канале проводится серьезный пересмотр, и, к удивлению публики, объявлено о закрытии нескольких популярных проектов. Но некоторых передач «большая чистка» не коснулась. Как заявила Лариса Гузеева, шоу «Давай поженимся» останется в эфире.
После объявления о закрытии передач «Пока все дома» и «Наедине со всеми» зрители всерьез стали обсуждать возможное закрытие проекта «Давай поженимся». Некоторые даже обратились к руководству Первого канала в соцсетях с просьбой убрать проект из эфирной сетки.
По мнению недовольных программой, репутация Розы Сябитовой не позволяет ей выступать ведущей. Однако Лариса Гузеева поспешила успокоить публику. В ответ на расспросы в соцсетях звезда сообщила поклонникам: «Скоро начнем выходить!»
Ранее появилась информация о том, что скандал вокруг фирм Сябитовой (даму обвиняют в мошенничестве) не лучшим образом повлиял на рейтинги проекта. Но сама Роза недавно объявила о желании найти вторую половинку на передаче «Давай поженимся». По словам свахи, которая дважды состояла в браке, «у нее появилось время пересмотреть свои жизненные взгляды». И теперь дама настроена серьезно.
Ранее мы писали:
Роза Сябитова: «Каждый возраст имеет свой кодекс». Звезда рассказала о важных этапах жизни.Лариса Гузеева обидела Екатерину Архарову. Ведущая сделала довольно едкое замечание в адрес актрисы.
Малахова сравнили с Пугачевой. Обсуждение ухода шоумена с Первого канала продолжается.
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