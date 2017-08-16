Нюша сыграла свадьбу на Мальдивах

В январе певица Нюша официально сообщила о помолвке с Игорем Сивовым. Певица встречалась с президентом Международной федерации студенческого спорта с прошлого года, и, по словам друзей, у пары действительно сильные чувства. Теперь влюбленные зарегистрировали отношения и провели шикарную свадьбу.

Нюша теперь замужняя дама. К такому выводу пришли светские обозреватели по результатам мониторинга Instagram. В Сети появились видео танца молодоженов и фотографии, подозрительно похожие на свадебные. Но самое главное - на том самом пальце звезды теперь красуется кольцо, очень похожее на обручальное.

По одной версии, церемония прошла на Мальдивах. В середине июля пара узаконила отношения в одном из загсов в Казани. По информации Life, торжество на Мальдивах длилось три дня. На предсвадебном ужине в японском ресторане гости и жених с невестой появились в белых нарядах. На следующий день после свадьбы певица с мужем устроила пляжную вечеринку в ресторане Fish, Crab & Shark.

Ранее Нюша не раз подчеркивала, что рядом с Игорем чувствует себя совершенно комфортно. «Я могу сказать, что сейчас рядом со мной человек, который превзошел все мои ожидания. Таких чувств я еще никогда не испытывала…»

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