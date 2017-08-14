 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Максакова отказалась возвращаться в Россию


0 0

Мария Максакова дала очередной повод для бурной дискуссии. Как сообщается, на днях певица заявила о том, что никогда не вернется в Россию. И неважно, что в Москве остались дети и пожилая мать.

Мария вместе с супругом Денисом Вороненковым переехала в Киев в начале года. В марте певица стала вдовой - Вороненков был убит в центре Киева. С тех пор артистке не раз предлагали вернуться в Москву, но Максакова говорила, что пока не готова.

Как теперь выясняется, в конце концов певица вообще отказалась от мысли вернуться в Россию. По словам артистки, в Киеве она чувствует себя в полной безопасности.

Планы Максаковой прокомментировал Станислав Садальский, который давно дружит с актрисой Людмилой Максаковой. «Она (Мария) здесь не нужна. Я думаю, что у нее стыд есть и она понимает, что она предательница. Отказаться от родителей, от матери — самое последнее дело. Точку невозврата она прошла, когда стала поливать ту страну, которая ей все дала. Конец света для нее уже наступил. Предателей ни в одной стране мира не любят. И просто я плюю на нее».

Ранее Мария просила Садальского избавить ее от советов и рекомендаций.

Ранее мы писали: 

Максакова не хочет возвращаться. Артистка предпочитает жить в Киеве.

Божена Рынска высказалась о вдовстве Максаковой. Колумнистка заметила нехорошую динамику в жизни певицы.​

Мария Максакова не знает, как жить дальше. Певица не может поверить в смерть мужа.



0 Не нравится 0 Нравится 14.08.2017 Теги: Мария Максакова

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 8  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору