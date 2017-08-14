Максакова отказалась возвращаться в Россию
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Мария Максакова дала очередной повод для бурной дискуссии. Как сообщается, на днях певица заявила о том, что никогда не вернется в Россию. И неважно, что в Москве остались дети и пожилая мать.
Мария вместе с супругом Денисом Вороненковым переехала в Киев в начале года. В марте певица стала вдовой - Вороненков был убит в центре Киева. С тех пор артистке не раз предлагали вернуться в Москву, но Максакова говорила, что пока не готова.
Как теперь выясняется, в конце концов певица вообще отказалась от мысли вернуться в Россию. По словам артистки, в Киеве она чувствует себя в полной безопасности.
Планы Максаковой прокомментировал Станислав Садальский, который давно дружит с актрисой Людмилой Максаковой. «Она (Мария) здесь не нужна. Я думаю, что у нее стыд есть и она понимает, что она предательница. Отказаться от родителей, от матери — самое последнее дело. Точку невозврата она прошла, когда стала поливать ту страну, которая ей все дала. Конец света для нее уже наступил. Предателей ни в одной стране мира не любят. И просто я плюю на нее».
Ранее Мария просила Садальского избавить ее от советов и рекомендаций.
Ранее мы писали:Максакова не хочет возвращаться. Артистка предпочитает жить в Киеве.
Божена Рынска высказалась о вдовстве Максаковой. Колумнистка заметила нехорошую динамику в жизни певицы.
Мария Максакова не знает, как жить дальше. Певица не может поверить в смерть мужа.
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Обсуждение 8
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KoshkaОтправьте её в Антарктиду перед пингвинами выступать. Надоело её мурло всем.
14.08.17 17:12
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Лиана Трампа похожа
14.08.17 15:07
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Marana VilniusЕй и правда кто-то предлагал вернуться? Для меня в её ситуации самое удивительное. что она бросила детей. А так, думаю, никого особо её местожительство не волнует.
14.08.17 15:04
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кЕще так причесываются лысеющие мужчины.
14.08.17 13:43
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СимаПолагаю это уже не вопрос ее желаний. Скорее всего обстоятельства не позволяют иначе. Думаю она в сложной ситуации, благодаря своим супругам и отсутствию здоровых ориентиров.
14.08.17 11:25
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ЕлкаОй! Национальное состояние России наверное? Беглый депутат госдумы с мужем вором заявляет прессе, что не вернется в Россию.....Ну а как сеья должны вести такие личности..Неужели возвращение вообще возможно????
14.08.17 10:41
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Micha PiterЧто у неё за сопля надо лбом?! Становится похожей на пропитого инопланетянина...
14.08.17 10:37