Максакова отказалась возвращаться в Россию

Мария Максакова дала очередной повод для бурной дискуссии. Как сообщается, на днях певица заявила о том, что никогда не вернется в Россию. И неважно, что в Москве остались дети и пожилая мать.

Мария вместе с супругом Денисом Вороненковым переехала в Киев в начале года. В марте певица стала вдовой - Вороненков был убит в центре Киева. С тех пор артистке не раз предлагали вернуться в Москву, но Максакова говорила, что пока не готова.

Как теперь выясняется, в конце концов певица вообще отказалась от мысли вернуться в Россию. По словам артистки, в Киеве она чувствует себя в полной безопасности.

Планы Максаковой прокомментировал Станислав Садальский, который давно дружит с актрисой Людмилой Максаковой. «Она (Мария) здесь не нужна. Я думаю, что у нее стыд есть и она понимает, что она предательница. Отказаться от родителей, от матери — самое последнее дело. Точку невозврата она прошла, когда стала поливать ту страну, которая ей все дала. Конец света для нее уже наступил. Предателей ни в одной стране мира не любят. И просто я плюю на нее».

Ранее Мария просила Садальского избавить ее от советов и рекомендаций.

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