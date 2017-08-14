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Андрей Малахов: «Да, мы ждем первенца»


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Андрей Малахов вернулся в Москву, и вот-вот станет известно, продолжит ли шоумен работу на Первом канале. Пока официальных заявлений по этому поводу не сделано. Зато Малахов официально сообщил - да, скоро он станет папой.

Шесть лет Андрей Малахов состоит в браке с Натальей Шкулевой, и, наконец, пара созрела для расширения семьи. «Спешу обрадовать добрых граждан и тех, кто в течение шести лет нашего брака атаковал мою жену бесцере­монными расспросами о перинатальной ситуации в семье. Да, мы с Наташей ждем первенца!» - цитирует шоумена Starhit.

Андрей невероятно рад и твердо намерен стать заботливым родителем. Но пока не определился, будет ли он официально брать отпуск по уходу за ребенком, как Владими­р Кехман, или остановится на укороченном варианте «как принц Уильям с Криштиану Ро­налду».

Тем временем Первый канал анонсировал новый выпуск российского ток-шоу "Пусть говорят". Кто выступит в качестве ведущего - остается загадкой. При этом анонс сопровождается снимками Малахова и Дмитрия Борисова, который, по слухам, может заменить Андрея. «Главная интрига лета. "Пусть говорят"», — сообщили в эфире Первого канала.

Ранее мы писали:

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0 Не нравится 0 Нравится 14.08.2017 Теги: Андрей Малахов

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