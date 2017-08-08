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Рианна блеснула в бикини на фестивале


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Ей настоятельно советуют похудеть. Но Рианна (Rihanna) над подобными рекомендациями лишь смеется. Накануне звезда продемонстрировала свои роскошные формы на фестивале в родном Барбадосе. Публика в диком восторге.

Рианна приняла участие в ежегодном Crop Over Festival и появилась в эффектном бикини, инкрустированном крупными стразами, с роскошными «крыльями» из ярких перьев и с волосами оттенка бирюзы. Звезда опубликовала несколько своих снимков в Insta, и менее чем за сутки фотографии собрали более 3 миллионов лайков каждый. Подписчики не скупятся на комплименты.

Причем на снимках РиРи выглядит вовсе не полной, а весьма аппетитной. По слухам, за последние несколько месяцев звезда поправилась на 10 кг. В Сети девушку не раз критиковали, но артистку подобный бодишейминг лишь забавляет.

 

Похоже, 29-летняя Рианна чувствует себя совершенно комфортно и вовсе не намерена садиться на диету или активно заниматься фитнесом. Кстати, поговаривают, новый возлюбленный певицы, арабский миллионер Хассан Джамил, просто без ума от сексуальной фигуры подруги. Правда, пока пара предпочитает скрывать свои отношения.

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    Рисунок
    Фигура у Рианны...

Ранее мы писали:

Рианна разозлила феминисток. Клип на песню Bitch Better Have My Money назвали сексистским и обвинили артистку в пропаганде насилия над женщинами. 

Рианна без ума от Леонардо Ди Каприо. По слухам, у звезд тайный роман. 

Рианна: «Быть покорной в спальне очень весело». Артистка любит перевоплощения и на сцене, и в постели.



0 Не нравится 0 Нравится 08.08.2017 Теги: рианна

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