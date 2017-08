Рианна блеснула в бикини на фестивале

Ей настоятельно советуют похудеть. Но Рианна (Rihanna) над подобными рекомендациями лишь смеется. Накануне звезда продемонстрировала свои роскошные формы на фестивале в родном Барбадосе. Публика в диком восторге.

Публикация от badgalriri (@badgalriri) Авг 7 2017 в 1:44 PDT

Рианна приняла участие в ежегодном Crop Over Festival и появилась в эффектном бикини, инкрустированном крупными стразами, с роскошными «крыльями» из ярких перьев и с волосами оттенка бирюзы. Звезда опубликовала несколько своих снимков в Insta, и менее чем за сутки фотографии собрали более 3 миллионов лайков каждый. Подписчики не скупятся на комплименты.

Публикация от badgalriri (@badgalriri) Авг 7 2017 в 10:28 PDT

Причем на снимках РиРи выглядит вовсе не полной, а весьма аппетитной. По слухам, за последние несколько месяцев звезда поправилась на 10 кг. В Сети девушку не раз критиковали, но артистку подобный бодишейминг лишь забавляет.

Публикация от DJ Akademiks (@akadmiks) Авг 7 2017 в 7:28 PDT

Похоже, 29-летняя Рианна чувствует себя совершенно комфортно и вовсе не намерена садиться на диету или активно заниматься фитнесом. Кстати, поговаривают, новый возлюбленный певицы, арабский миллионер Хассан Джамил, просто без ума от сексуальной фигуры подруги. Правда, пока пара предпочитает скрывать свои отношения.

