Как создавалось платье для невесты Преснякова

Свадьба Никиты Преснякова стала, безусловно, одним из самых ярких светских событий лета. Множество звездных гостей, невероятный танец молодоженов, великолепные наряды. Последнее можно теперь обсудить подробно.











Алена при желании могла бы заказать свадебный наряд в любом знаменитом модном доме Парижа и Милана. Но девушка решила поддержать «отечественного производителя». Над платьем для девушки поработала дизайнер Юлия Прохорова.

«Эскиз платья мы утвердили почти мгновенно. Мы с Аленой сразу поняли друг друга, почувствовали, что именно должен воплотить в себе наряд, поэтому мук выбора и споров не было. Решено было создать невесомое полупрозрачное платье с эффектом обнаженной кожи, на котором будут роскошная белая вышивка, кристаллы и камни», - рассказывает модельер.

По словам Прохоровой, наряд расшивался вручную и почти месяц над туалетом работали лучшие мастера. Поработала Прохорова и над платьем для банкета. «Я предложила сделать невесомое платье-комбинацию, полностью расшитую перьями страуса с красивым обрамлением из "бриллиантовой" вышивки. Я мгновенно накидала эскиз и увидела сияющие глаза невесты. Когда она примеряла уже оба этих платья, то даже не смогла определиться, в какое из них влюблена больше».

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