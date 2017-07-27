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Брак Баскова и Лопыревой забраковали


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Сообщение о свадьбе Николая Баскова и Виктории Лопыревой все еще будоражит публику. До недавнего артисты не распространялись о романе, так что заявление Рамзана Кадырова о планируемом бракосочетании звезд в Грозном стало сенсацией. Вот только многие не уверены, что певцу и модели действительно удастся создать семью.

В свое время Басков пережил сложный развод со Светланой Шпигель, а Лопырева - болезненный разрыв с Федором Смоловым. Но теперь звезды вроде решили попробовать еще раз.

Многие светские обозреватели полагают, что анонсированная свадьба - пиар. А нумеролог Клара Кузденбаева сообщила СМИ, что ничего хорошего в браке знаменитостей не получится.

«Оба нетерпеливы, ревнивы и привыкли соперничать - даже с самыми близкими людьми. Поэтому звезды вряд ли уживутся на одной территории, будут часто конфликтовать: Николай будет доминировать над Викторией, а та будет стараться его подчинить. Коле постоянно будет не хватать рядом с Викой душевного тепла, потому что он утонченная натура», - цитирует нумеролога издание «Папарацци».

Сами жених и невеста пока от обстоятельных объяснений воздерживаются.

Ранее мы писали:

Лопырева намекнула на скорую свадьбу. На пальце девушки засияло шикарное украшение.

Виктория Лопырева стала звездой спортивного календаря. Звезда похвасталась идеальной фигурой.  

Николай Басков готов покинуть шоу-бизнес. Артист намерен сосредоточиться на творчестве. 



0 Не нравится 0 Нравится 27.07.2017 Теги: виктория лопырева

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