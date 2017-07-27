Брак Баскова и Лопыревой забраковали
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Сообщение о свадьбе Николая Баскова и Виктории Лопыревой все еще будоражит публику. До недавнего артисты не распространялись о романе, так что заявление Рамзана Кадырова о планируемом бракосочетании звезд в Грозном стало сенсацией. Вот только многие не уверены, что певцу и модели действительно удастся создать семью.
В свое время Басков пережил сложный развод со Светланой Шпигель, а Лопырева - болезненный разрыв с Федором Смоловым. Но теперь звезды вроде решили попробовать еще раз.
Многие светские обозреватели полагают, что анонсированная свадьба - пиар. А нумеролог Клара Кузденбаева сообщила СМИ, что ничего хорошего в браке знаменитостей не получится.
«Оба нетерпеливы, ревнивы и привыкли соперничать - даже с самыми близкими людьми. Поэтому звезды вряд ли уживутся на одной территории, будут часто конфликтовать: Николай будет доминировать над Викторией, а та будет стараться его подчинить. Коле постоянно будет не хватать рядом с Викой душевного тепла, потому что он утонченная натура», - цитирует нумеролога издание «Папарацци».
Сами жених и невеста пока от обстоятельных объяснений воздерживаются.
Ранее мы писали:
Лопырева намекнула на скорую свадьбу. На пальце девушки засияло шикарное украшение.
Виктория Лопырева стала звездой спортивного календаря. Звезда похвасталась идеальной фигурой.
Николай Басков готов покинуть шоу-бизнес. Артист намерен сосредоточиться на творчестве.
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Обсуждение 11
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ПрелестьСто лет он ей сдался. Не дорос.
27.07.17 23:39
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Гл. шкафМне интересно ваше пристрастие к содержанкам и разного рода продажным искусственным женщинам, плотно сидящим на крючке у мира шоу-бизнеса. Какое-то сестринство ощущаете с ними?
28.07.17 05:39
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Она хорошо сложена, фигурка точёная. Басков - не знаю гей или не гей, да и знать не хочу. Он настолько невкусный, несексуальный, что хоть даже если не гей, не отмашешься трусами.
27.07.17 17:27
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?Есть здесь хоть кто-нибудь,что официально может подтвердить,что Басков однозначно гей?
27.07.17 17:04
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Гл. ШкафНу разумеется, не получится брака у содержанки и гея под прикрытием.
27.07.17 15:47