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Волочкову позвали замуж


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Анастасия Волочкова теперь невеста. По данным СМИ, звезда получила предложение руки и сердца от своего давнего поклонника. Правда, пока Анастасия не торопится с ответом.

По слухам, предложение Анастасия получила в Крыму. Сейчас Волочкова совмещает на полуострове приятное с полезным: дает концерты и отдыхает. По словам звезды, ее возлюбленный, состоятельный бизнесмен (владелец крупной гостиничной сети), бросил все и прилетел в Крым поддержать балерину на гастролях. И в конце концов сделал предложение.

Правда, Волочкова пока не дала ответа. Анастасия была не готова и сейчас думает. Балерина обещает определиться по приезду в Москву.

Напомним, ранее звезда говорила о таких требованиях к потенциальному кандидату в супруги: «Это, безусловно, должен быть человек с достатком. Я всего добилась сама. Много сил ушло на создание имени и карьеры, на то, чтобы быть в центре внимания... Поэтому союз с простым мальчиком Васей невозможен. Я мечтаю, чтобы в моей жизни появился мужчина, который воспримет Аришу как часть меня, окружит заботой, любовью и вниманием…»

Ранее мы писали:

Волочкова намекнула на новый роман. По слухам, звезда увлечена звукорежиссером Михаилом Борисовским. 

Волочкова: «Панталоны натянуть всегда успеется». Звезда призывает заниматься спортом и не стесняться своего тела.

Анастасия Волочкова получила подарок из Голливуда. Голливудский актер Джим Керри устроил балерине сюрприз на день рождения. 


0 Не нравится 1 Нравится 26.07.2017 Теги: анастасия волочкова

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