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Энистон не скрывает грудь


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Ей скоро исполнится 50 лет. Но фигуре Дженнифер Энистон (Jennifer Aniston) могут позавидовать некоторые 30-летние. Актриса в прекрасной форме и не скрывает тело.

Накануне Джен была замечена на прогулке с супругом Джастином Теру (Justin Theroux). И Энистон вовсе не стеснялась - актриса вышла в полупрозрачном топе и без бюстгальтера. И судя по снимкам папарацци, звезда не может пожаловаться на увядший бюст.

Стоит отметить, что 48-летняя Энистон считается обладательницей чуть ли не идеального тела. Даже по жестким голливудским стандартам.

Причем Дженнифер очень серьезно работает над собой. Она придерживается тщательно сбалансированного рациона, шесть дней в неделю занимается под руководством личного тренера. По подсчетам таблоидов, Энистон тратит на внешность более 100 тысяч долларов в год (притом что состояние актрисы оценивается в 140 миллионов).  Причем услуги личного тренера обходятся Дженнифер примерно в 4 тысячи долларов в месяц. Под контролем профессионала актриса делает упражнения на растяжку, занимается кардиотренировками и почти ежедневно практикует различные асаны йоги.

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0 Не нравится 0 Нравится 19.07.2017 Теги: Дженнифер Энистон

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