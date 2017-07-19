Энистон не скрывает грудь

Ей скоро исполнится 50 лет. Но фигуре Дженнифер Энистон (Jennifer Aniston) могут позавидовать некоторые 30-летние. Актриса в прекрасной форме и не скрывает тело.

Публикация от Entertainment Tonight (@entertainmenttonight) Июл 18 2017 в 8:27 PDT

Накануне Джен была замечена на прогулке с супругом Джастином Теру (Justin Theroux). И Энистон вовсе не стеснялась - актриса вышла в полупрозрачном топе и без бюстгальтера. И судя по снимкам папарацци, звезда не может пожаловаться на увядший бюст.

Публикация от PE✪PLETALK.RU (@peopletalkru) Июл 18 2017 в 10:57 PDT

Стоит отметить, что 48-летняя Энистон считается обладательницей чуть ли не идеального тела. Даже по жестким голливудским стандартам.

Причем Дженнифер очень серьезно работает над собой. Она придерживается тщательно сбалансированного рациона, шесть дней в неделю занимается под руководством личного тренера. По подсчетам таблоидов, Энистон тратит на внешность более 100 тысяч долларов в год (притом что состояние актрисы оценивается в 140 миллионов). Причем услуги личного тренера обходятся Дженнифер примерно в 4 тысячи долларов в месяц. Под контролем профессионала актриса делает упражнения на растяжку, занимается кардиотренировками и почти ежедневно практикует различные асаны йоги.

Ранее мы писали:

Дженнифер Энистон дала полезный совет девушкам старше 30 лет. Актриса рекомендует основательно разобраться в себе.