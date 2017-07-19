Энистон не скрывает грудь
0 0
Ей скоро исполнится 50 лет. Но фигуре Дженнифер Энистон (Jennifer Aniston) могут позавидовать некоторые 30-летние. Актриса в прекрасной форме и не скрывает тело.
Накануне Джен была замечена на прогулке с супругом Джастином Теру (Justin Theroux). И Энистон вовсе не стеснялась - актриса вышла в полупрозрачном топе и без бюстгальтера. И судя по снимкам папарацци, звезда не может пожаловаться на увядший бюст.
Стоит отметить, что 48-летняя Энистон считается обладательницей чуть ли не идеального тела. Даже по жестким голливудским стандартам.
Причем Дженнифер очень серьезно работает над собой. Она придерживается тщательно сбалансированного рациона, шесть дней в неделю занимается под руководством личного тренера. По подсчетам таблоидов, Энистон тратит на внешность более 100 тысяч долларов в год (притом что состояние актрисы оценивается в 140 миллионов). Причем услуги личного тренера обходятся Дженнифер примерно в 4 тысячи долларов в месяц. Под контролем профессионала актриса делает упражнения на растяжку, занимается кардиотренировками и почти ежедневно практикует различные асаны йоги.
Ранее мы писали:Дженнифер Энистон: «Я не гонюсь за материнством». Звезда дала отпор сплетникам.
Дженнифер Энистон дала полезный совет девушкам старше 30 лет. Актриса рекомендует основательно разобраться в себе.Дженнифер Энистон разочаровалась в муже? Появились нехорошие слухи.
Читайте также
-
Новости | 12.04.2017
-
Планетарий | 07.04.2017
-
Новости | 05.04.2017
-
Новости | 27.02.2017
Обсуждение 3
-
ДаБосаножки красивые и стопы в них, как буд то 30 лет.
19.07.17 12:40
-
ПрелестьСостояние ее тела действительно в наилучшей форме. А акцент на груди - это фишка для мужа. Маленькая авантюра. Обязательно!
19.07.17 10:56
-
СимаФигура у нее отличная, молодец, что следит за собой! Топ не прозрачный, от вспышек фотокамер такой эффект, как можно этого не знать.
19.07.17 09:59