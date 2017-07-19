Памела Андерсон показала эротику в пальто

Тридцать лет назад она была секс-символом в красном купальнике. Сейчас она немного уступила молодым, но красный ей все еще идет. Памела Андерсон (Pamela Anderson) приняла участие в фотосессии в Сен-Тропе. И снимки, определенно, будут весьма эффектными.

Публикация от Daily Trop (@the_daily_trop) Июл 18 2017 в 3:56 PDT

Памела позировала в красном пальто, стильных ботфортах и в кружевных перчатках. Судя по снимкам папарацци, звезда была на съемочной площадке без нижнего белья. Так что фотосессию можно смело назвать эротической.

Публикация от HHpeople Hiphoppeople (@hiphoppeople_officiel) Июл 18 2017 в 3:13 PDT

Стоит отметить, что в этом году Пэм уже блеснула в пикантной фотосессии. Актриса стала звездой рекламной фотосессии Coco De Mer. Ранее на телешоу Loose Women звезда заявила, что для нее возраст - не препятствие для участия в рискованных фотосъемках. «Я до сих пор обожаю подобные вещи. Ничего не изменилось. Мы - сексуальные создания. Женщины очень чувственны, иначе бы нас не было на этой земле».

Кстати, 1 июля Андерсон отметила 50-летие. А на прошлой неделе появились слухи о романе звезды с 31-летним французским футболистом Адилем Рами (Adil Rami). Ранее актрисе приписывали роман с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем (Julian Assange).

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