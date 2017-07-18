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Светлана Абрамова вышла замуж


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Звезда проекта «На 10 лет моложе» Светлана Абрамова сменила статус. Теперь ведущая Первого канала - счастливая замужняя дама. На выходных в отеле Barvikha состоялась свадьба Светланы.

Избранником Абрамовой стал Антон Ларсен, специалист в сфере инновационных технологий. Предложение руки и сердца Светлана получила в в декабре, подготовкой к торжеству занялась весной, зарегистрировала брак несколько недель назад в Санкт-Петербурге, а теперь наконец провела свадебный банкет.

Влюбленные решили отказаться от гуляний с размахом и пригласили на праздник только самых близких друзей. Так сказать, скромненько, но со вкусом. А тамадой выступил один из героев «На 10 лет моложе» Игорь Лычев. Кстати, Лычев - профессиональный шоумен.

«В тот момент, когда мы с организатором нашей свадьбы Дарьей Каро были в поисках ведущего, на проекте как раз снимали Игоря. Я была погружена в его историю, знала, как ему необходим новый виток в карьере ведущего и подумала, почему бы не пригласить Игоря? Праздник получился великолепным!», - рассказала Абрамова.

Сейчас влюбленные планируют отправиться в свадебное путешествие на острова.

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0 Не нравится 0 Нравится 18.07.2017 Теги: Светлана Абрамова

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