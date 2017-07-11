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Боня открывает пляжный сезон


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Нынешнее лето выдалось весьма насыщенным для Виктории Бони. У девушки было довольно много съемок, на прошлой неделе она провела мотивационный семинар в Москве. И только теперь Виктория может по-настоящему насладиться летом.

Виктория опубликовала эффектное селфи и написала: «Всегда приятно возвращаться домой... я полетела в #Монако. После мощного очищения организма в Москве я готова к пляжному сезону. Пора купаться и загорать. Ураааа».

Напомним, недавно Боня довольно резко высказалась в адрес хейтеров, которые называют ее «старой». «Я буду стариться так интересно, милые молодухи, что вам и сегодня так не выглядеть, имейте в виду».

Но на этом борьба не закончилась. Недавно появились сообщения о том, что Виктория была якобы задержана по подозрению в краже колготок в одном из бутиков Монако. Причем инцидент больше похож на конфуз. «Я на автомате положила колготки в сумочку, потом мне позвонили по телефону, я отвлеклась и вышла из магазина. То, что я могла украсть колготки специально – звучит смешно», - цитирует звезду paparazzi.ru.

Впрочем, есть версия, что «новость» о краже - всего лишь очередная выдумка злопыхателей.

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0 Не нравится 0 Нравится 11.07.2017 Теги: виктория боня

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