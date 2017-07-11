Боня открывает пляжный сезон
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Нынешнее лето выдалось весьма насыщенным для Виктории Бони. У девушки было довольно много съемок, на прошлой неделе она провела мотивационный семинар в Москве. И только теперь Виктория может по-настоящему насладиться летом.
Виктория опубликовала эффектное селфи и написала: «Всегда приятно возвращаться домой... я полетела в #Монако. После мощного очищения организма в Москве я готова к пляжному сезону. Пора купаться и загорать. Ураааа».
Напомним, недавно Боня довольно резко высказалась в адрес хейтеров, которые называют ее «старой». «Я буду стариться так интересно, милые молодухи, что вам и сегодня так не выглядеть, имейте в виду».
Но на этом борьба не закончилась. Недавно появились сообщения о том, что Виктория была якобы задержана по подозрению в краже колготок в одном из бутиков Монако. Причем инцидент больше похож на конфуз. «Я на автомате положила колготки в сумочку, потом мне позвонили по телефону, я отвлеклась и вышла из магазина. То, что я могла украсть колготки специально – звучит смешно», - цитирует звезду paparazzi.ru.
Впрочем, есть версия, что «новость» о краже - всего лишь очередная выдумка злопыхателей.
Ранее мы писали:Боня подружилась с самым красивым преступником. Виктория не теряет времени в Каннах.
Боня стала звездой кинофестиваля в Каннах. Виктория блеснула на церемонии открытия.
Боня объяснила нудизм на пляже. Звезда прокомментировала компрометирующие фото.
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Обсуждение 9
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Micha PiterНу обычная исроия - как-т обратить на себя внимание состоятельного мужчичка, лечь под него, не выходит выйти замуж, так хоть родить, чтоб алименты капали :) А про её "творчество" и "работу" даже смешно говорить...
12.07.17 11:48
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СимаНедавно посмотрела парочку ее видео, первый раз, там видно, что лицо прекрасное и талия тонкая, никакого фотошопа. Понятно почему девочек от зависти на части рвет.
11.07.17 22:36
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СимаЕще и квартира в Монако, дочь с гражданством Монако, как ее можно любить:-)
11.07.17 22:39
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ПрелестьЯ люблю её. Легко и с уважением. :-)
12.07.17 10:07
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KoshkaУсраццо! Отчего бы не ориентироваться, например, на Водянову, Сергиенко, Шейк? Это, наверное, диагноз "проституция гм".
12.07.17 11:43
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KoshkaНа автомате, конечно! Я когда-то в хоре пела, до сих пор, как хор вживую слышу, так хочется встать и запеть.
11.07.17 17:04