Седокова сняла провокационное видео

Анна Седокова возвращается к активной творческой деятельности после родов. На днях артистка представила свой новый клип на композицию «Увлечение». Причем своей новой работой певица надеется не просто порадовать поклонников. По словам Анны, ее клип - своеобразный протест против стереотипов.

Седокова продемонстрировала аппетитные формы. И надо сказать, ролик получился вполне креативным и даже немного гламурным. Кстати, на съемках было использовано около двух сотен бутылок шампанского.

«Увлечение показывает и доказывает, что с рождением ребенка женщина только расцветает. Она становится еще сексуальнее и желаннее, у нее открываются новые грани, да и формы становятся аппетитнее и привлекательнее. Не обязательно быть худой — это все ненужные и кошмарные стереотипы, навязанные нам индустрией! Мы должны быть собой, и отказываться от своей природы означает предать себя», - поясняет артистка.

После премьеры артистка тепло поблагодарила съемочную группу. «Хочу сказать спасибо моей невероятной команде. Мы вместе уже так давно, что только вам могла я доверить снимать настолько откровенное для меня видео».

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