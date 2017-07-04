Седокова сняла провокационное видео
0 0
Анна Седокова возвращается к активной творческой деятельности после родов. На днях артистка представила свой новый клип на композицию «Увлечение». Причем своей новой работой певица надеется не просто порадовать поклонников. По словам Анны, ее клип - своеобразный протест против стереотипов.
Седокова продемонстрировала аппетитные формы. И надо сказать, ролик получился вполне креативным и даже немного гламурным. Кстати, на съемках было использовано около двух сотен бутылок шампанского.
«Увлечение показывает и доказывает, что с рождением ребенка женщина только расцветает. Она становится еще сексуальнее и желаннее, у нее открываются новые грани, да и формы становятся аппетитнее и привлекательнее. Не обязательно быть худой — это все ненужные и кошмарные стереотипы, навязанные нам индустрией! Мы должны быть собой, и отказываться от своей природы означает предать себя», - поясняет артистка.
После премьеры артистка тепло поблагодарила съемочную группу. «Хочу сказать спасибо моей невероятной команде. Мы вместе уже так давно, что только вам могла я доверить снимать настолько откровенное для меня видео».
Ранее мы писали:
Седокова сняла историю о сильных девочках. Артистка презентовала новый клип.
Анна Седокова готова к третьему браку? Артистка намекнула на скорую свадьбу.
Анна Седокова: «Поменяю к чертям всю жизнь». Артистка настроилась на перемены.
Читайте также
Обсуждение 3
-
КЛип не протест протиб стереотипов, а праздник красоты и любования ею. Молодость прекрасна. Что же касается расцвела после детей и так далее. Красивая женщина и до, и после красивая. А Анна Седокова красивая женщина. БЫла бы у нее внешность Валерии Новодворской или Надежды Крупской, было бы всё равно. До материнства или после. Чего не было бы, того бы не случилось.
04.07.17 14:42
-
ПрелестьШикарная!
04.07.17 13:18