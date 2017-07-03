Принцесса Шарлотта едет в Германию

Ее Высочество принцесса Шарлотта (Charlotte) готовится к своему первому официальному туру по Европе. Через две недели семья герцогов Кембриджских в полном составе посетит Польшу и Германию. И в Кенсингтонском дворце надеются на теплый прием.

Как заявлено официально, 17 июля семья прибудет в столицу Польши Варшаву, 21 июля посетит Гамбург. «Герцог и герцогиня Кембриджские с нетерпением ждут поездки и рады запланированным в рамках тура мероприятиям. Они решили, что дети, принц Джордж и принцесса Шарлотта, отправятся в путешествие вместе с ними. Они планируют насыщенное и интересное турне и рады предстоящей возможности пообщаться с народом Польши и Германии», - говорится в сообщении Кенсингтонского дворца.

Для 2-летней Шарлотты это будет второй официальный королевский визит. В прошлом году Ее Высочество вместе с родителями посетила Канаду. Принц Джордж представит королевскую семью в третий раз - ранее принц был в Новой Зеландии и Австралии.

Кстати, недавно появились слухи о разногласиях между герцогиней и королевой по поводу воспитания Шарлотты и Джорджа. Якобы монархиня настаивает на строгих правилах для престолонаследников, в то время как герцогиня старается создать обстановку максимальной свободы для ребят.

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Источник фото: Globallookpress.com