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Максакова готовит гуманитарную месть


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Мария Максакова старается быть сильной. Потому что другого ей просто не остается. Артистка в последнее время активно общается с прессой и обсуждает свой новый проект. И как заявила Мария, будет мстить.

Максакова будет мстить за убийство супруга. Но не так, как это обычно делается в фильмах о криминале. «Разумеется, не теми методами, которые существуют у суда. Отомщу… гуманитарно. Моя месть будет исполнена любви к моей новой стране и моих стараний. Все, что я хотела, но не доделала до конца в России, доделаю здесь — уже с обретенным опытом и знаниями — гораздо лучше, быстрее и качественнее. Это и будет моя месть», - заявила артистка в интервью украинскому порталу «Факты и комментарии».

Артистка также заметила, что удивляться ее самообладанию и силе не стоит.

«Я не сопливая дура, не спилась или, не знаю, не побежала рыдать на груди у мамы, которая непонятно что рассказывала. Или, оглядываясь, я осыпала всех проклятиями. Такого же не произошло. Совсем. Даже наоборот, я сказала бы. Значит, суждено такой путь пройти. Уверена, что Бог мне не планирует, как и никому из приличных людей, ничего плохого».

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5 Не нравится 3 Нравится 24.06.2017 Теги: Мария Максакова

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