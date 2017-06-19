Боня объяснила ненависть Собчак

Ксения Собчак в свое время считалась девушкой задиристой. Звезда скандалила с певцами, шоуменами, политиками и бывшими участниками «Дома-2». С большинством своих оппонентов Ксения со временем помирилась, но Виктория Боня, похоже, никак не может забыть обиду.

В свое время Собчак высмеивала стиль Виктории и, по слухам, настраивала бомонд против модели. По мнению Бони, Ксения фактически занималась травлей.

В ходе недавнего общения с поклонниками в Insta Виктория даже заявила, что у Собчак тяжелая карма. «Собчак пишет только то, чтобы привлечь к себе внимание, к своей абсолютно некрасивой персоне. Я не говорю о ее некрасивой внешности, у нее некрасивая начинка. Меня она ненавидит, потому что я, бывшая участница проекта, вдруг стала появляться на международных мероприятиях, и ее это коробит, а ее там никто не знает… Понимаете, насколько она некрасивый человек? Поэтому ей дана такая внешность, в следующей жизни она вообще будет крокодилом или крысенышем, понимаете?» – сказала девушка.

Боня подчеркнула, что не скрывает неприязни к Ксении: «Все это я могу сказать ей в глаза. Она заслужила те слова, которые я сейчас о ней говорю».

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