Боня объяснила ненависть Собчак
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Ксения Собчак в свое время считалась девушкой задиристой. Звезда скандалила с певцами, шоуменами, политиками и бывшими участниками «Дома-2». С большинством своих оппонентов Ксения со временем помирилась, но Виктория Боня, похоже, никак не может забыть обиду.
В свое время Собчак высмеивала стиль Виктории и, по слухам, настраивала бомонд против модели. По мнению Бони, Ксения фактически занималась травлей.
В ходе недавнего общения с поклонниками в Insta Виктория даже заявила, что у Собчак тяжелая карма. «Собчак пишет только то, чтобы привлечь к себе внимание, к своей абсолютно некрасивой персоне. Я не говорю о ее некрасивой внешности, у нее некрасивая начинка. Меня она ненавидит, потому что я, бывшая участница проекта, вдруг стала появляться на международных мероприятиях, и ее это коробит, а ее там никто не знает… Понимаете, насколько она некрасивый человек? Поэтому ей дана такая внешность, в следующей жизни она вообще будет крокодилом или крысенышем, понимаете?» – сказала девушка.
Боня подчеркнула, что не скрывает неприязни к Ксении: «Все это я могу сказать ей в глаза. Она заслужила те слова, которые я сейчас о ней говорю».
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Обсуждение 9
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НояЯ подписана в инсте на обоих около полгода. У Собчак Инста интересная и разнообразная. У Бони скучно. А после того, как она начала заниматься сыроедение , а я написала, что она плохо выглядит и нет энергии, а она мне ответила, что я вижу мир странно, т. К. На фото я с фильтром зайки ( хотя она сама постила таких фоток кучу), я поняла, что у неё реально все плохо. Лучше быть умной, чем красивой. Это мой вывод. А Ксюха просто стебется. Выбрала жертву и чморит её ради рейтинга. Бизнес, ничего личного.
20.06.17 07:57
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ПрелестьЗря Боня вдарилась в разъяснения.
20.06.17 07:02
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Ой... Ни одна из этих лошадей не победит в скачках))) Ржут только друг на друга, да копытами бьют.
20.06.17 07:01
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Как Собчак, так и Боня сами по себе мне не интересны. Их перепалки - тем более. Интересен лишь конкретный типаж на фоне происходящих событий. Собчак - девушка с сильным мужским началом. Я в ней вижу мужчину. И училась она долго-долго, и диплом у нее там красный, и инглиш перфект, и всё она не покладая рук и везде и всюду свой нос засунет. И снобизмом заболела. Мешают ей жить Боня, Волочкова. Хлебом не корми, дай поглумиться над гламурными плебейками. На самом деле, имея такую финансовую базу, как Собчак, многие бы сумели не меньше. Особенно неприятен снобизм. Интересно к ней обращается Никита Михалков, где рассказывает, как Ксюша обиделась на него и еще какого-то там деятеля за то, что они не встали, когда она, т.е. Ксюша, зашла в комнату. Ей было 12 лет или около того. Мужчина в женском ( причём не самом красивом ) теле, с длинным языком. Ну а Волочкова, хоть с приветом, летает себе в пачке, ей розы белые кидают и арабских скакунов дарят. Ксюша пашет сама. Боня - как личность ничего из себя не представляет. Она продукт нашего времени - инстагёрл. Там прошлась в платье, туда полетела, сюда сходила. Чем и почему она интересна - вопрос к современникам и "поклонникам". Мне не интересна. Но она хочет и она умеет жить за счёт мужчин. У нее получается. Ксюша злится - ее проблема. Но вопрос такой - если даже Боня, Волочкова и прочие тебе не нравятся, чего ты на них тяфкаешь. Неужели такое недержание, что не справиться самой. Многим кое-кто не нравится, но это же не значит что можно всё.
20.06.17 01:11
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Короче, Собчак придётся смириться, что не она одна землю топчет и воздух нюхает на нашей планете. Всем место найдётся. И Боням, и не Боням. Не надо так страдать из-за этого и поменьше рассказывать всем, что о них думаешь. Кому это интересно. Реально в этом всём интересен факт. Женщина, которая не женщина, а мужчина, и в Монако, и в Москве, уж какая есть.
20.06.17 01:17
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ХмУ Виктории, к сожалению, нет ничего интересного, что цепляет. Нет идей, нет чего-то, что хочется повторить. Даже уроков мастерского макияжа нету там, как у Кардашьян, нечему поучиться. Ни йоге, ни похудению, ни диете, ни умению одеваться, ни воспитанию дочки. Она одевается дорого, но без индивидуальности, это невозможно ни узнать, ни повторить. В широком смысле, она мало интересна. Пыталась заниматься дизайном одежды - высмеяли. Сама помню платья с лиловыми оборками. Пыталась рекламировать модельные платья, вышел скандал с махинацией и подделкой, с ней не захотели работать приличные люди. И т. д. Одни скандалы, впрочем, народ такое любит. Если бы она поискреннее была, душу наизнанку, это тоже близко народу. А она скрытная, лживая, но хочет, чтобы ее любили и слушали. А так не бывает. Плохой она психолог. Вика многих раздражает, не только Собчак. Она похожа на неудачницу, держащую хорошую мину. Это считывается.
19.06.17 22:15
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123Сори, не Блея, а Боня...
19.06.17 21:42
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123Как всегда, правда где-то посередине. Собчак - Скорпион, они ядовитые в принципе, но кусают часто именно за больное. Самолюбие, эго, не прощают вранья. Санитары леса, так сказать. Блея - врушка в кубе. Врушка-врушка :-) Бесталанная барышня, без образования, но яркая, возможно, харизматичная. Опять таки, со старательно сделанной внешностью, она очень красива. Тут надо честно признать. Собчак себя резала-резала, а толку ноль. Слишком плохой исходник, увы... Ксения умна, хитра, язвительна, у неё гораздо больший внутренний потенциал. Блея ничего, по-хорошему, не добилась к 40 годам.Не модель, не актриса, не вешдушая, не медиа-персона, не дизайнер, не носительниц интересных идей, не тренд-сеттер, не писатель, не, не, не... не жена даже, не светская леди, не богема, не бомонд. "Гламурная домохозяйка", как верно подметил Васильев. Ищет мужа, спонсора, дохода... Внешностью. Собчак от неё тошнит :-)
19.06.17 21:41