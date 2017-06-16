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Лиза Адаменко в поисках бойфренда


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Весной модель Лиза Адаменко оказалась в непростой ситуации. Девушка обвиняла мужа, 55-летнего топ-менеджера «Лукойла» Валентина Иванова в рукоприкладстве и откровенном издевательстве. В апреле пара окончательно рассталась, и 18-летняя Лиза вернулась в родной Красноярск. И кажется, девушка уже забыла о прошлых неприятностях.

Лиза наслаждается жизнью в родном городе и на днях намекнула на готовность к новым отношениям. Девушка опубликовала в Insta эффектные фото со сверстником и написала: «Дружба между мальчиком и девочкой по любому есть. Люблю!»

Подписчики Адаменко отметили, что смотрится она с молодым человеком очень неплохо. Даже если между ними только дружеские отношения.

Напомним, в прошлом году свадьба Адаменко с Ивановым спровоцировала скандал. В начале года девушка обвинила супруга в домашнем насилии и заявила, что мужчина уничтожил ее паспорт. Бизнесмен же заявил, что его юная жена порой дает волю бурным фантазиям: «Лизу никто не оскорблял, не подводил, не обижал. Подобная грязь и фантазии журналистов переходят через край, после которых уже не раз следовали извинения самой Лизы за свои эмоции». Однако в апреле пара рассталась.

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Свадьба менеджера «Лукойла» с моделью спровоцировала скандал. 18-летняя модель Лиза Адаменко, как сообщается, встречалась с 55-летним Ивановым на протяжении нескольких лет. 

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0 Не нравится 0 Нравится 16.06.2017 Теги: Лиза Адаменко

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