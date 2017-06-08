Рене Зеллвегер готова снова стать Бриджит Джонс
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Когда-то она жаловалась, что эта роль чуть ее не убила. А теперь Рене Зеллвегер (Renee Zellweger) вошла во вкус. В прошлом году она порадовала поклонников картиной «Ребенок Бриджит Джонс» и теперь признается, что не прочь снова стать Бриджит.
На днях Рене побывала на кинофестивале в Гринвиче. Журналисты не упустили момент и поинтересовались, согласится ли она сыграть в четвертой части популярной франшизы, если ей поступит такое предложение?
«Наверное, это эгоистично, но я надеюсь, - ответила актриса. - Она (Бриджит) такая забавная!»
Рене снималась в картинах франшизы трижды - в 2000, 2001 и 2016 годах. Причем для съемок в первом фильме актрисе пришлось резко набрать вес и быстро похудеть. Позже звезда говорила, что резкие изменения в весе не лучшим образом отразились на состоянии ее здоровья.
На съемках третьей ленты (которую критики назвали самой смешной из трех) было не так сложно. «Я поправилась всего на несколько фунтов, — рассказывала Зеллвегер. — У меня увеличилась грудь и появился живот. Думаю, у Бриджит абсолютно нормальный вес. И я никогда не понимала, почему он вообще значит так много. Ни одного актера-мужчину бы не рассматривали под микроскопом, как меня, если бы он сделал для роли то же самое».
Ранее мы писали:Рене Зеллвегер стала звездой Vogue. Актриса рассказала о новой Бриджит Джонс.
Рене Зеллвегер нравилась ее полнота. По словам актрисы, кода она была пухленькой, то чувствовала большой интерес противоположного пола.
Представлен трейлер картины «Ребенок Бриджит Джонс». Бриджит возвращается.
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