 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Хью Джекман раскрыл необычный секрет крепкого брака


3 0

Хью Джекман (Hugh Jackman) может запросто играть брутальных героев и даже хищников. Но рядом с супругой Деборрой-Ли Фернесс (Deborra-Lee Furness) он всегда мил и галантен. Пару месяцев назад пара отметила 21 годовщину со дня свадьбы. Актеры живут душа в душу и на днях решили раскрыть один из секретов своего счастливого брака.

Хью и Деборра познакомились на съемках сериала в 1995 году и через год сыграли свадьбу. У пары довольно серьезная разница в возрасте - 13 лет. Но это никого не смущает. На днях на расспросы журналистов, что помогло им сохранить гармонию в отношениях, Джекман ответил: «Медитация!»

«Мы медитируем вместе, - пояснила Деборра. - Иногда на выходных к нам присоединяются друзья. Это так мило, знаете, такое приятное времяпрепровождение воскресным утром. А потом мы все идем завтракать».

Супруги добавили, что они также всегда стараются сохранять чувство юмора. И шутки не раз выручали их в непростых ситуациях. Вроде той, что сложилась в феврале - тогда во многих СМИ появились сообщения о скором разводе пары, якобы Хью переживал кризис среднего возраста.

Ранее мы писали:

Хью Джекман: «Мне предстоит бороться с раком». Актер готов к борьбе со страшной болезнью. 

Хью Джекман прощается с ролью Росомахи. В последний раз Хью с когтями можно будет увидеть в фильме «Люди Икс: Апокалипсис». 

Хью Джекман: «Роль Росомахи была терапией». Амплуа мутанта помогло Хью лучше понять свои чувства. 

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 3 Нравится 07.06.2017 Теги: Хью Джекман

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору