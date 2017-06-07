Хью Джекман раскрыл необычный секрет крепкого брака

Хью Джекман (Hugh Jackman) может запросто играть брутальных героев и даже хищников. Но рядом с супругой Деборрой-Ли Фернесс (Deborra-Lee Furness) он всегда мил и галантен. Пару месяцев назад пара отметила 21 годовщину со дня свадьбы. Актеры живут душа в душу и на днях решили раскрыть один из секретов своего счастливого брака.

Хью и Деборра познакомились на съемках сериала в 1995 году и через год сыграли свадьбу. У пары довольно серьезная разница в возрасте - 13 лет. Но это никого не смущает. На днях на расспросы журналистов, что помогло им сохранить гармонию в отношениях, Джекман ответил: «Медитация!»

«Мы медитируем вместе, - пояснила Деборра. - Иногда на выходных к нам присоединяются друзья. Это так мило, знаете, такое приятное времяпрепровождение воскресным утром. А потом мы все идем завтракать».

Супруги добавили, что они также всегда стараются сохранять чувство юмора. И шутки не раз выручали их в непростых ситуациях. Вроде той, что сложилась в феврале - тогда во многих СМИ появились сообщения о скором разводе пары, якобы Хью переживал кризис среднего возраста.

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Источник фото: Globallookpress.com