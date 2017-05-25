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Роман Будников обвиняется в изнасиловании


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На Первом канале разгорается скандал. Ведущий программы «Фазенда» Роман Будников обвиняется в изнасиловании. Мужчина обвинения не принимает. Он возмущен и полагает, что случайно оказался жертвой «эффекта Дианы Шурыгиной».

В изнасиловании Будникова обвинила массажистка по имени Анастасия. По словам девушки, во время сеанса массажа он ударил ее по голове, после чего она потеряла сознание. Затем якобы изнасиловал. Девушка утверждает, что подала заявление в полицию еще в августе прошлого года, однако из-за бюрократических проволочек дело никак не доходило до суда. Сейчас Следственный комитет проводит проверку.

А сам 44-летний Будников уверяет, что никакого изнасилования не было и у девушки слишком богатая фантазия. «Я думаю, слава Дианы Шурыгиной не дает покоя молодым и не очень умным особам», - заявил ведущий изданию Dni.ru. Роман полагает, что Анастасия либо пытается привлечь к себе его внимание, либо пытается прославиться за его счет, но, по мнению ведущего, подобные попытки следует пресекать в корне.

Напомним, Роман Будников выступает не только телеведущим, но и ведущим программы «Большие люди» на радио «Шансон», выступает с группой «НеБудни» на концертах и в качестве ведущего различных мероприятий.

Ранее мы писали: 

Диана Шурыгина заинтересовала олигархов. Девушку приглашают в Куршавель.

Бородина против Шурыгиной. Ведущая не одобряет подобный пиар.

Шурыгина шантажирует юношей? На жертву изнасилования появился компромат.


0 Не нравится 0 Нравится 25.05.2017 Теги: Роман Будников

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