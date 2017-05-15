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Селена Гомес уличила Бибера во лжи


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В прошлом году она отчаянно боролась с депрессией. Но сейчас Селена Гомес (Selena Gomez) в прекрасной форме и радует поклонников. Девушка представила новый сингл, и название песни спровоцировало волну пересудов.

Селли представила романтическую композицию под названием Bad Liar ("Плохой лжец"). Композиция звучит весьма неплохо, а тем временем поклонники подозревают, что сингл - некое посвящение бывшему бойфренду артистки, скандально известному певцу Джастину Биберу (Justin Bieber). Мол, это именно он враль и нехороший парень.

Селена подобные домыслы не комментирует. Она проделала серьезную работу после разрыва с Бибером, постаралась разобраться в себе. Сейчас у артистки роман с рэпером Weeknd, и это довольно серьезно. Недавно молодые люди вместе блеснули на приеме MET Gala в Нью-Йорке и выглядели вполне гармоничной парой.

 
 
 

Поговаривают, Гомес сейчас всерьез подумывает о создании семьи. «Она на сто процентов уверена, что наступил наиболее подходящий момент, чтобы завести ребенка. Рождение малыша — единственное, чего она пока не испытала в своей жизни», — сообщил недавно инсайдер.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 15.05.2017 Теги: Селена Гомес

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