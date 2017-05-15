Аваков накажет обидчика Кардашян

Похоже, теперь голливудские селебрити могут вздохнуть спокойно. Скандально известный пранкер Виталий Седюк не будет набрасываться на них с поцелуями и объятиями. Парень задержан в Киеве и будет наказан за хулиганство.

Очередную провокацию Виталий устроил в финале «Евровидения». Во время выступления Джамалы Седюк выскочил с флагом Австралии на сцену и снял брюки. Парень был задержан, и вчера ситуацию прокомментировал глава МВД Украины Арсен Аваков.

«В ответ на запросы по поводу идиота, оголившего свой зад перед 200 миллионами телезрителей, - написал Аваков в Facebook. - Седюк - украинский гражданин. Во время выступления нашей Джамалы, с его слов, он решил реализовать свое хобби, так как «неофициально работает провоцирующим журналистом». Был задержан охраной конкурса, при участии полиции - оказывал сопротивление при задержании. В порядке ст.208 КПК Украины задержан на 72 часа до суда, который выберет ему завтра (15 мая) меру пресечения по статье 296 ч.3 (хулиганство с отягчающими) - от штрафа до пяти лет лишения свободы».

«А пока этот позор страны сможет реализовывать свое «хобби» в тюремной камере изолятора временного содержания, - добавил министр. - Правда, показывать зад тамошним обитателям, наслаждаясь своим «хобби», я бы ему не советовал».

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