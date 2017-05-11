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Цыганов опубликовал фото любимой


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Евгений Цыганов считается талантливым актером и весьма скрытным мужчиной. Он очень редко обсуждает личное, а нагло вторгающимся в личное пространство мгновенно даст жесткий отпор. Но иногда даже у Евгения случаются своеобразные приступы сентиментальности.

 

Известный актер неожиданно опубликовал в соцсетях фото возлюбленной - актрисы Юлии Снигирь. На снимке артистка запечатлена в объемном пуловере и, похоже, в домашней обстановке. Цыганов не стал комментировать фото, и теперь поклонники теряются в догадках, что бы это могло значить?

Напомним, Евгений вместе с Юлией третий год. Пара растит сына Федора. По слухам, актеры подумывают о свадьбе и венчании. «Хорошо, что Евгений так серьезно относится к Юле и их семье. У них все замечательно, они очень подходят друг другу. Цыганов - симпатичный мужик, талантливый и заботливый. Детей у него много, но он их не бросает, всем помогает. Федя для Юли и Евгения - главный в семье, всеобщий любимец», — рассказывал журналистам отец Юлии.

Кстати, Снигирь сейчас занята на съемках новой ленты - экранизации романа «Хождение по мукам». Режиссером выступает Константин Худяков. Съемки ведутся в Санкт-Петербурге, Пятигорске, Москве и Риге. Компанию на съемочной площадке Юлии составляют Анна Чиповская, Антон Шагин, Павел Трубинер, Леонид Бичевин, Андрей Мерзликин, Светлана Ходченкова.

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1 Не нравится 0 Нравится 11.05.2017 Теги: Евгений Цыганов

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