Костенко рассказала о начале романа с Тарасовым

Дмитрий Тарасов влюблен и счастлив. Футболист регулярно публикует в соцсетях совместные снимки с подругой, моделью Анастасией Костенко. А тем временем бывшая супруга спортсмена, ведущая Ольга Бузова, все еще не оправилась после развода. И Анастасии нередко ставят это в вину.

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Бузова и Тарасов оформили развод в конце декабря. В скором времени появились сообщения о новом романе футболиста. Появились подозрения, что Анастасия фактически выступила в роли разлучницы звездной пары.

В конце концов Костенко решила объясниться. На днях в Insta в ответ на язвительные замечания поклонников Бузовой модель написала: «Сначала развелись - потом строили отношения».

На выходных Анастасия с Дмитрием побывала на церемонии венчания рэпера Мота и его жены Марии. Пара сделала несколько памятных снимков с супругами, пожелав им счастья и благополучия. Отмечается, что это был первый официальный светский выход футболиста и модели в качестве пары.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Апр 22 2017 в 3:39 PDT

Напомним, незадолго до развода Бузова обмолвилась, что ее брак разрушила измена. Так, выступая на конкурсе красоты в Санкт-Петербурге, Ольга говорила: «К сожалению, в наше время душа практически не ценится. Всем девушкам удачи, любви. И ещё одно пожелание — не уводите мужей из семьи».

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