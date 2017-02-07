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Мэрилин Керро советует Бузовой «быть самой собой»


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Ольга Бузова старательно работает над карьерой и, по слухам, пытается устроить личную жизнь. Все это прекрасно, но звезде настоятельно советуют не торопиться. Экстрасенс Мэрилин Керро рассказала, что принц Ольги уже рядом с ней, но пока она его банально не видит.

Как рассказала Мэрилин, Бузовой лучше забыть бывшего мужа Дмитрия Тарасова и не пытаться наладить с ним отношения. Ведущая и футболист настолько разные люди, и, по мнению ведьмы, они на удивление долго были вместе.

«У них не было ничего общего в духовном плане. Поэтому то, что они расстанутся, было понятно и раньше. Удивительно то, что они так долго продержались. Наверное, это привычка быть вместе. Они постоянно давали друг другу новый шанс и в какой-то момент зашли в тупик. Я вижу любовный треугольник».

Сейчас Ольге предстоит одиночество. Но это временно.

«Какое-то время она будет одна, хотя рядом с ней много мужчин. Ольге следует быть самой собой, чтобы понять, почему так произошло, усвоить свои уроки и идти дальше. Ее новым избранником станет тот, кто долгое время будет для нее лишь другом. Я считаю, что это самое правильное начало отношений. Ольге не нужен известный мужчина, он будет из другой сферы. Он уже рядом с ней, но пока она не распознала в нем свою вторую половинку», – цитирует Керро Starhit.

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1 Не нравится 1 Нравится 07.02.2017 Теги: Ольга Бузова

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Обсуждение 1  

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  • Marana Vilnius
    Общее в духовном плане может быть, когда он, этот план, есть. Конечно, мне мало что известно об этой паре (уже экс-паре), если бы не Клео, я бы, скорей всего, вообще о них ничего не знала, но даже судя по этим обрывочным данным, ни о какой духовности тут и речи быть не может.
    		 07.02.17 21:50
         
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