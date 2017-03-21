Бывшая жена Тарасова о страданиях Бузовой

Ведущая Ольга Бузова уже третий месяц свободная девушка. Но она до сих пор со слезами вспоминает о разводе с футболистом Дмитрием Тарасовым. По словам Ольги, она сильно переживает и несколько раз была на грани нервного срыва. Правда, некоторые полагают, что сейчас Бузова переигрывает.

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На днях первая супруга Тарасова Оксана Дмитриева, мать дочери спортсмена, высказалась в Instagram по поводу состояния Бузовой. В свое время именно из-за Ольги спортсмен оставил Оксану, но девушка довольно быстро взяла себя в руки. На вопрос подписчиков, не расценивает ли она переживания Бузовой как некий «кармический бумеранг», Дмитриева ответила довольно язвительно.

«Это давняя история, уже совершенно мне не интересная. Я думаю, все очевидно и так. Моя жизнь не изменится, а у кого-то может безнадежно рухнуть пиар-концепция великих вселенских страданий и «несправедливости» судьбы. Поэтому оставим этот вопрос без ответа».

Напомним, недавно на ток-шоу «Мужское и Женское» ведущая заявила, что после развода чувствует себя совершенно беззащитной, от нее отвернулись многие друзья. «Хочется просто уткнуться в подушку и хочется, чтобы тебя просто пожалели. Но никто этого не делает. Я какой-то изгой. Реально поражает, в каком жестоком мире мы живем».

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