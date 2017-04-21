Кого родит Серена Уильямс?

Звезда корта Серена Уильямс (Serena Williams) на днях сообщила о скором пополнении. Спортсменка на пятом месяце беременности и, по всей видимости, очень счастлива. Но распространяться о деталях Уильямс не спешит, чем и пользуются букмекеры.

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Пол ребенка, вес малыша, первая буква имени первенца Серены. Каковы ваши варианты? Букмекерские компании начали принимать ставки. Как уточняется, вероятность того, что Уильямс родит близнецов, оценивается в 13.0, вероятность появления тройни в 21.0.

Тем временем многочисленные фанаты Уильямс назвали ее «величайшей (спортсменкой) всех времен». Ранее теннисистка сообщила, что сейчас она на 20 неделе беременности. А это значит... «Серена Уильямс выиграла Большой шлем, будучи беременной, поэтому все мужчины должны, наверное, заткнуться навсегда», — написал один из пользователей Twitter.

Дело в том, что Серена в январе победила на Australian Open в одиночном разряде, будучи на восьмой неделе беременности.

Как уточняют спортивные комментаторы, в случае если после рождения ребенка этой осенью декретный отпуск теннисистки продлится менее 12 месяцев, ей будет разрешено сохранить свое место в мировом рейтинге.

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Источник фото: Globallookpress.com