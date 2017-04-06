Эвелину Бледанс пристыдил муж
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Актриса Эвелина Бледанс решила на личном примере доказать - зрелые женщины очень сексуальны. Артистка решилась на пластику груди и теперь регулярно публикует в соцсетях провокационные снимки. А как реагирует на это супруг звезды?
Сейчас Insta Эвелины пестрит фотографиями, на которых актриса предстает в откровенных нарядах и эротичных позах. Сплошной сексапил. Подписчики не скупятся на комплименты, но многие удивляются, неужели муж Бледанс Александр Семин относится к этому спокойно?
«Он немного ругает меня. Например, у меня есть достаточно смелые наряды для спектаклей — утягивающие корсеты, костюмы в стиле садо-мазо. И в перерывах я люблю выйти в прямой эфир в Instagram, а поклонники тут же делают скрины. Муж потом видит эти скрины в Интернете и поругивает меня, но не сильно, я ведь не хожу в таких костюмах по жизни», — призналась звезда в интервью Woman.ru.
Артистка добавила, что на негативные комментарии и критику своей внешности реагирует спокойно. Она хорошо запомнила поговорку: собака лает - караван идет. «К критике я отношусь нормально — это неминуемо. Другой вопрос, можно ли грубые высказывания подписчиков называть критикой? Это скорее тявканье шавки из-под дивана. Я не знаю, кто это пишет, не знаю этих людей, поэтому мне абсолютно наплевать».
Ранее мы писали:Бледанс проходит очищение. Артистка решилась на кардинальный детокс.
Эвелина Бледанс рассказала о борьбе с морщинками. Звезда не против пластики.
Эвелина Бледанс: «Мой возраст меня не смущает». Актриса спокойно относится к старению.
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Обсуждение 5
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Это практически другое лицо)))Фотошоп на 90%))) Ну и силиконовые титьки.
06.04.17 14:54
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Marana VilniusПлатье просто ужасно. А купальник - зачётный.
06.04.17 14:28
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'-'Платье очень оригинальное и подходит к её радужному воображение. А купальник просто не позволяет оголиться,как ей хотелось бы.
06.04.17 14:36
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Купальник для плавания в закрытом бассейне. На солнце я бы в таком не вышла. Всё декольте будет в крестики. Смешной заголовой статьи, можно подумать Сёмин не в курсе, что его жена артистка. Прям сидит и ногти грызёт от ревности.
06.04.17 16:40
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