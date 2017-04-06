 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Эвелину Бледанс пристыдил муж


0 0

Актриса Эвелина Бледанс решила на личном примере доказать - зрелые женщины очень сексуальны. Артистка решилась на пластику груди и теперь регулярно публикует в соцсетях провокационные снимки. А как реагирует на это супруг звезды?

Сейчас Insta Эвелины пестрит фотографиями, на которых актриса предстает в откровенных нарядах и эротичных позах. Сплошной сексапил. Подписчики не скупятся на комплименты, но многие удивляются, неужели муж Бледанс Александр Семин относится к этому спокойно?

 

«Он немного ругает меня. Например, у меня есть достаточно смелые наряды для спектаклей — утягивающие корсеты, костюмы в стиле садо-мазо. И в перерывах я люблю выйти в прямой эфир в Instagram, а поклонники тут же делают скрины. Муж потом видит эти скрины в Интернете и поругивает меня, но не сильно, я ведь не хожу в таких костюмах по жизни», — призналась звезда в интервью Woman.ru.

Артистка добавила, что на негативные комментарии и критику своей внешности реагирует спокойно. Она хорошо запомнила поговорку: собака лает - караван идет. «К критике я отношусь нормально — это неминуемо. Другой вопрос, можно ли грубые высказывания подписчиков называть критикой? Это скорее тявканье шавки из-под дивана. Я не знаю, кто это пишет, не знаю этих людей, поэтому мне абсолютно наплевать».

Ранее мы писали:

Бледанс проходит очищение. Артистка решилась на кардинальный детокс.

Эвелина Бледанс рассказала о борьбе с морщинками. Звезда не против пластики.

Эвелина Бледанс: «Мой возраст меня не смущает». Актриса спокойно относится к старению. 



0 Не нравится 0 Нравится 06.04.2017 Теги: эвелина бледанс

Читайте также

 

Обсуждение 5  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору