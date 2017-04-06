Эвелину Бледанс пристыдил муж

Актриса Эвелина Бледанс решила на личном примере доказать - зрелые женщины очень сексуальны. Артистка решилась на пластику груди и теперь регулярно публикует в соцсетях провокационные снимки. А как реагирует на это супруг звезды?

Публикация от Evelina Bledans (@bledans) Мар 26 2017 в 10:20 PDT

Сейчас Insta Эвелины пестрит фотографиями, на которых актриса предстает в откровенных нарядах и эротичных позах. Сплошной сексапил. Подписчики не скупятся на комплименты, но многие удивляются, неужели муж Бледанс Александр Семин относится к этому спокойно?

Публикация от Evelina Bledans (@bledans) Мар 30 2017 в 6:18 PDT

«Он немного ругает меня. Например, у меня есть достаточно смелые наряды для спектаклей — утягивающие корсеты, костюмы в стиле садо-мазо. И в перерывах я люблю выйти в прямой эфир в Instagram, а поклонники тут же делают скрины. Муж потом видит эти скрины в Интернете и поругивает меня, но не сильно, я ведь не хожу в таких костюмах по жизни», — призналась звезда в интервью Woman.ru.

Артистка добавила, что на негативные комментарии и критику своей внешности реагирует спокойно. Она хорошо запомнила поговорку: собака лает - караван идет. «К критике я отношусь нормально — это неминуемо. Другой вопрос, можно ли грубые высказывания подписчиков называть критикой? Это скорее тявканье шавки из-под дивана. Я не знаю, кто это пишет, не знаю этих людей, поэтому мне абсолютно наплевать».

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