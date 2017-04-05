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Пугачева обеспокоена будущим детей


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Террористический акт в петербургском метро никого не оставил равнодушным. Многие известные персоны выразили соболезнование родственникам жертв, у станции метро «Технологический институт» появился стихийный мемориал. Примадонна также не могла не отреагировать.

Накануне Алла Борисовна опубликовала в своем блоге снимок младшей дочери Лизы и написала: «Детки мои милые, как жить вам в этом мире? Может, мне пора учить вас, как "мочить в сортире?"».

«Люди добрые! На Бога надейтесь, но сами не расслабляйтесь, будьте бдительны. Не забывайте, что идет война, и война подлая, безжалостная», — призывает Пугачева.

Напомним, жертвами взрыва в метро стали 14 человек, 55 человек находятся в больницах. В четверг, 6 апреля, у станции «Технологический институт» пройдет мероприятие, посвященное памяти погибших при взрыве, заявил сегодня губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Петербургский метрополитен готов возместить ущерб пострадавшим в результате взрыва.

В Северной столице задержаны подозреваемые в содействии террористической деятельности, но у следствия нет данных об их связях с исполнителем теракта в метро, сообщает ТАСС.

Ранее мы писали:

Как Примадонна воспитывает детей. Бывшая няня Пугачевой рассказала, как растут двойняшки.​

Дети Пугачевой растут вундеркиндами. Гарри и Елизавета музицируют и осваивают французский.​

Пугачева похвасталась успехами сына. Маленький Гарри активно познает мир. 



0 Не нравится 1 Нравится 05.04.2017 Теги: Алла Пугачева

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