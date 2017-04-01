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Пугачева отказалась от фотошопа


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Через несколько недель Примадонна отметит 68-летие. Алла Борисовна в прекрасной форме и, по слухам, в скором времени намерена отправиться в гастрольное турне по стране. А пока Пугачева радует поклонников селфи в Insta. Один из последних снимков даже вызвал споры среди поклонников.

На днях Примадонна побывала на громкой премьере. И после просмотра картины с Евгением Мироновым и Константином Хабенским опубликовала селфи и написала: «Надо всем посмотреть "Время первых"».

Подписчики тут же принялись обсуждать внешний вид звезды. Многие поспешили с комплиментами, но были критично настроенные: «А по глазам, устала Алла... », «Все самое хорошее позади, лучше уйти вовремя...», «Микки Рурк?»

На критику Примадонна ответила: «Зато без фотошопа. Для моих 68 сойдет». И звезду сразу поддержали: «Алла Борисовна, Вы настоящая. Какая есть, и это так круто! Выкладываете не отфотошопленные фотки, как наши "инстакрасавицы", все на одно лицо, да и возраст-то не сравнить», «Женщина с умными и добрыми глазами... Ее уже не удивить никакими злыми выпадами. Счастья тебе, наш современник, наш кумир», «А я вот хотела бы выглядеть в свои 68 так же, как Алла Борисовна!!!»

Кстати, многие коллеги Примадонны отмечают, что после рождения близнецов Гарри и Лизы Пугачева выглядит моложавее и бодрее.

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1 Не нравится 4 Нравится 01.04.2017 Теги: Алла Пугачева

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