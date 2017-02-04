Пугачева спела с Биланом

Алла Пугачева не сдается. Пока некоторые возмущаются «засильем Примадонны» на федеральных телеканалах, сама дива ставит творческие эксперименты. На днях она выступила вместе с Димой Биланом. Правда, на приватной вечеринке.

Видео опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Фев 3 2017 в 11:20 PST

Ксения Собчак опубликовала в Instagram видеозапись исполнения Биланом и Пугачевой песни «Не отрекаются любя». «Дуэт Пугачевой и Димы Билана на др @rudkovskayaofficial, круть!!!» — написала Собчак.

Реакция подписчиков была неоднозначной: «Дима и Алла просто неотразимы», «Как обезьянки в цирке», «Очень круто!!! Молодцы! Душа радуется», «Это фу. Простите».

Стоит отметить, что дива давно симпатизирует молодому коллеге. Несколько месяцев назад она побывала на концерте Димы «Билан 35» в Crocus City Hall. «Он потрясающий! - говорила Пугачева. - Это то, что я люблю, чистый экологический проект. Настоящий певец и артист. Я помню его разным: и неуверенным в себе, и самоуверенным. У него сейчас получилось главное, то, что нужно для сцены, — обрести себя как личность. Он стал настоящим артистом».

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