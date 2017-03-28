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Бородина помирилась с Бузовой


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Звезды реалити-шоу «Дом-2» снова работают в обстановке дружелюбия и согласия. По крайней мере, на это надеются многочисленные поклонники Ксении Бородиной и Ольги Бузовой. На протяжении нескольких месяцев девушки общались очень холодно. Но теперь лед тронулся.

Примирение звезд произошло на одном из мастер-классов по визажу. На мероприятии, проводимом визажистом Сердаром Камбаровым, Ольга и Ксения довольно мило общались, а в конце, во время встречи в гримерке, обнялись и расцеловались под возгласы друзей: «Не деритесь только, девчата!»

Напомним, признаки конфликта между ведущими публика заметила в январе. Бородина старалась поддержать Бузову во время развода, но ходили сплетни, что Ксения именно сыграла не последнюю роль в развале брака Бузовой и Дмитрия Тарасова. По одной из версий, Бородина познакомила футболиста с некоей девушкой. Дмитрий увлекся. А тем временем Ксения поспешила через третьих лиц уведомить Ольгу об измене.

30 декабря ведущая и футболист расторгли брак. Сейчас Бузова всерьез занялась музыкальной карьерой, и недавно было объявлено, что одной из ведущих шоу «Дом-2» станет Ольга Орлова. Заменит ли певица Бузову - пока неизвестно.

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1 Не нравится 3 Нравится 28.03.2017 Теги: Ксения Бородина Ольга Бузова

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