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Роман Третьяков обижен на Бузову


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Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Роман Третьяков решил всерьез заняться развитием карьеры в шоу-бизнесе. Последние пять лет мужчина выступает в жанре стендап и недавно прошел кастинг в проект «Открытый микрофон» на ТНТ. И как ни забавно, но одной из первых шуток Романа на сцене стало замечание в адрес Ольги Бузовой.

Выступая перед членами жюри, Третьяков поиронизировал над отношениями с Ольгой. «Мне сложно говорить про Бузову и про отношения с ней. Люди это чувствуют, подходят ко мне и говорят: «Вот, посмотри, какая Оля стала молодец! И телепередачу ведет, и в сериалах снимается, и своя линия одежды! Вот где она и где ты? Не обидно, что ты ее когда-то бросил?» Обидно, что человек, который у всей страны ассоциируется с глупостью, уработал меня по полной!»

Некоторые светские обозреватели восприняли замечание Романа как унизительное для Ольги. Но если разобраться, то станет понятно, что Третьяков смеялся в первую очередь над собой.

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    А как вы расцениваете шутку бывшего участника «Дома-2»?

Ранее Роман заявил, что, участвуя в шоу «Открытый микрофон», постарается изменить свой имидж. «Моя сверхзадача в этом проекте – разрушить стереотип, сломать отношение к себе, как к человеку, который был в реалити-шоу и больше ничего не добился», - подчеркивает мужчина.

Ранее мы писали:

Роман Третьяков похвалил Ольгу Бузову. Бывший возлюбленный звезды высокого мнения о ней.​

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0 Не нравится 1 Нравится 17.01.2017 Теги: Ольга Бузова

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