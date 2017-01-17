Роман Третьяков обижен на Бузову
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Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Роман Третьяков решил всерьез заняться развитием карьеры в шоу-бизнесе. Последние пять лет мужчина выступает в жанре стендап и недавно прошел кастинг в проект «Открытый микрофон» на ТНТ. И как ни забавно, но одной из первых шуток Романа на сцене стало замечание в адрес Ольги Бузовой.
Выступая перед членами жюри, Третьяков поиронизировал над отношениями с Ольгой. «Мне сложно говорить про Бузову и про отношения с ней. Люди это чувствуют, подходят ко мне и говорят: «Вот, посмотри, какая Оля стала молодец! И телепередачу ведет, и в сериалах снимается, и своя линия одежды! Вот где она и где ты? Не обидно, что ты ее когда-то бросил?» Обидно, что человек, который у всей страны ассоциируется с глупостью, уработал меня по полной!»
Некоторые светские обозреватели восприняли замечание Романа как унизительное для Ольги. Но если разобраться, то станет понятно, что Третьяков смеялся в первую очередь над собой.
Ранее Роман заявил, что, участвуя в шоу «Открытый микрофон», постарается изменить свой имидж. «Моя сверхзадача в этом проекте – разрушить стереотип, сломать отношение к себе, как к человеку, который был в реалити-шоу и больше ничего не добился», - подчеркивает мужчина.
Ранее мы писали:
Роман Третьяков похвалил Ольгу Бузову. Бывший возлюбленный звезды высокого мнения о ней.
Ольга Бузова: «В мире и так слишком масок много». Звезда намекнула на личные проблемы.
Бузова зажгла с танцующим миллионером. Ведущая развлеклась с Джанлукой.
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Обсуждение 5
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приветЛысый завистливый гоблин
17.01.17 23:32
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nina.pushkina Санкт-ПетербургОчень нравилась их пара, Олю люблю, но ПОДЛОСТЬ Романа оценить не могу, матом не умею, живу в позитиве...но...хуже типа, чем Треьяков, пожалуй не знаю.
17.01.17 13:56
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;)Он не обижен, а деликатен с самоиронией, как и положено джентльмену,говоря о даме ;)
17.01.17 12:09
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ПтицаПочему-то так и думала, что он будет пытаться вылезать за счет её развода и их бывших отношений...сам-то он НУЛЬ без палочки...
17.01.17 10:37
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ПрелестьУ всей страны ассоциируется с глупостью. Хороший юмор. Только не в пользу страны. :-D А в пользу Ольги. "Стране"бы поумнеть до её уровня. Классный этот Роман. Креативный. Умный. Ольга тоже нааамного успешнее о ней судачащей " стране". Респект обоим.
17.01.17 10:05