Апина подражает Монике Беллуччи
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Энергии и работоспособности Алены Апиной можно позавидовать. Певица с энтузиазмом записывает новый альбом и уверяет, что в ее творчестве наступил новый этап.
После развода в прошлом году Алена почти полностью ушла в работу. В начале года она представила провокационный ролик на песню «Близость», сейчас завершает съемки нового клипа, который обещает быть также весьма впечатляющим. Можно сказать, Апина поймала волну творческого вдохновения.
«Мои песни сегодня о взрослой любви, о том, что происходит в душе взрослой женщины, - цитирует исполнительницу Intermedia. - Я большое внимание всегда уделяю словам, долго и кропотливо раз за разом переписываю текст, пока не получится то, что вы в итоге услышите».
Сейчас Алена готовит видео с откровенными сценами, премьера которого запланирована на конец апреля. «"Девушка Бонда" - это моя лучшая работа на сегодняшний день, - подчеркивает заслуженная артистка России. - Моника Беллуччи в 50 была девушкой Бонда, теперь мы займем эту нишу. Пусть молодые завидуют!»
Режиссером и оператором видео стал Аслан Ахмадов. В роли главного героя клипа снялся актер Дмитрий Гайворонский.
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7 самых известных песен Алены Апиной. Она подарила поклонникам массу хитов, многие из которых все до сих пор не против послушать и поностальгировать.
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Обсуждение 7
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arm@rikt.ru МеждуреченскЗначит, молодым у нас дорога, а кому "за тридцать" пусть сидят на печке????????? Ну. вы даете. ребята! Вот такая позиция и ей подобные дают основание европейцам думать. что мы живем в каменном веке. А что до Апиной, чем она хуже Моники? И, вообще, все эти сравнения........ Замечательно, что и Пугачева старается выглядеть хорошо! Замечательно, что женщина после 50 живет полной жизнью!!!!!
28.03.17 04:47
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На какие деньги снимаются клипы?
28.03.17 00:37
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ПрелестьЕсли это помогает ей адаптироваться к новым условиям жизни, то пусть поёт что её душа желает.
27.03.17 17:14
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Ей до Моники.... На дворе 2017, а у Алены все продолжается группа "Комбинация" -какие то 90-е что в музыке что в видеоряде. Молчу уже о нессответсвии ее представлены ий о себе и реалиях.
27.03.17 15:52