Апина подражает Монике Беллуччи

Энергии и работоспособности Алены Апиной можно позавидовать. Певица с энтузиазмом записывает новый альбом и уверяет, что в ее творчестве наступил новый этап.

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После развода в прошлом году Алена почти полностью ушла в работу. В начале года она представила провокационный ролик на песню «Близость», сейчас завершает съемки нового клипа, который обещает быть также весьма впечатляющим. Можно сказать, Апина поймала волну творческого вдохновения.

«Мои песни сегодня о взрослой любви, о том, что происходит в душе взрослой женщины, - цитирует исполнительницу Intermedia. - Я большое внимание всегда уделяю словам, долго и кропотливо раз за разом переписываю текст, пока не получится то, что вы в итоге услышите».

Сейчас Алена готовит видео с откровенными сценами, премьера которого запланирована на конец апреля. «"Девушка Бонда" - это моя лучшая работа на сегодняшний день, - подчеркивает заслуженная артистка России. - Моника Беллуччи в 50 была девушкой Бонда, теперь мы займем эту нишу. Пусть молодые завидуют!»

Режиссером и оператором видео стал Аслан Ахмадов. В роли главного героя клипа снялся актер Дмитрий Гайворонский.

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