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Нюша представила англоязычный сингл


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Нюша представила англоязычный сингл

Нынешний год для певицы Нюши станет определенно насыщенным. Артистка готовится к свадьбе, выступает с концертами, а также записывает новый альбом. Накануне исполнительница представила новый англоязычный сингл Always Need You.

 

Композиция с романтическим названием Always Need You («Всегда нужен мне»), похоже, посвящена будущему супругу звезды - Игорю Сивову. В январе Нюша получила предложение и недавно рассказала о подготовке к свадьбе.

Точную дату бракосочетания влюбленные пока не назначили, и, по словам девушки, они не планируют устраивать пышное торжество. Нюша и ее жених предпочитают свадьбу в узком кругу, среди самых близких и друзей. «Не считаю, что столь важное личное событие нужно выносить напоказ. Все-таки счастье любит тишину», — заявила недавно певица.

А работа в студии тем временем кипит. Исполнительница активно экспериментирует с разными музыкальными стилями, работает над англоязычными треками и планирует выпустить новый альбом до конца года.

Кстати, в одном из интервью артистка обмолвилась, что когда она начинала писать песни, то предпочитала английский. «Там слова намного легче подобрать. А спустя какое-то время заметила, что мне стало сложно петь на русском, даже акцент появился. Но я сумела переключиться».

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0 Не нравится 0 Нравится 24.03.2017 Теги: Нюша

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