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Эмили Ратаковски прогулялась в белье по Нью-Йорку


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Модель и актриса Эмили Ратаковски (Emily Ratajkowski) не стесняется демонстрировать тело. И надо сказать - Эмили есть что показать! Накануне представлен оригинальный рекламный ролик линии белья DKNY с Ратаковски в главной роли.

По сюжету Эмили просыпается и отправляется на утреннюю прогулку с собакой под песню How D'Ya Like Your Eggs In The Morning. Причем на улицу выходит в черном кружевном белье. «Наряд» девушки производит сильное впечатление на соседей, электромонтера, но больше всего не повезло таксисту, который из-за модели устраивает аварию. «С добрым утром, Нью-Йорк», — говорит Эмили.

 

Сотрудничество американского модного бренда и знаменитой модели началось совсем недавно. «Я никогда не старалась избегать выражения своей индивидуальности. DKNY всегда поддерживает сильных и уверенных в себе женщин, и для меня это действительно важно. Я всегда была поклонницей бренда, и эти рекламная кампания и ролик для меня совершенно естественны», — говорится в официальном сообщении Эмили.

Напомним, на сегодняшний день Ратаковски считается одной из самых сексуальных звезд модельного бизнеса.

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0 Не нравится 1 Нравится 14.03.2017 Теги: Эмили Ратаковски

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