Всемирный день туризма 2025: дата, история и традиции праздника

Люди, которые любят путешествовать и могут это делать, получают прекрасную возможность расширить свой кругозор и постичь красоту окружающего мира. Специалисты, задействованные в сфере туризма, оказывают туристам помощь в подборе и разработке увлекательных маршрутов, приближая их тем самым к заветной цели и мечте. Профессионалы в этой области и обычные путешественники смогут отметить в 2025 году Всемирный день туризма. В этой статье Клео.ру расскажет об истории и традициях этого праздника.

Когда отмечается Всемирный день туризма 2025

Численность стран, в которых отмечают данное торжество, превышает 150. Во многих из них, в том числе и в России, это принято делать в четко установленную дату – 27 сентября. В этом году празднику исполняется 46 лет. В крупных населенных пунктах разных стран пройдут разнообразные развлекательные мероприятия, приуроченные к этому дню.





История праздника

Идея об учреждении праздника зародилась еще в 1925 году, когда произошло основание Международного конгресса официальных туристских организаций в Гааге. Его создание преследовало цель не только развивать направления туризма, но и получать экономическую выгоду благодаря этой сфере.

Основание Международного дня туризма состоялось позже, в 1979 году, когда проводилась ассамблея UNWTO – Всемирной туристской организации. Праздник решили отмечать в тот день, когда произошло принятие Устава UNWTO в 1970 году – 27 сентября. Что касается России, то в этой стране первое празднование торжества состоялось в 1983 году.





Традиции праздника

Торжество отмечается, прежде всего, на глобальном уровне. Для проведения мероприятий, таких как воркшопы, круглые столы, конференции, ежегодно выбирается страна, в которой они будут проходить, и девиз. К примеру, в 2023 году сделали акцент на важности факторов экологии для развития туристической сферы. В 2024 году девиз обозначили как "Туризм и мир", тема была предназначена подчеркнуть, что данное направление имеет важное значение для взаимопонимания между государствами и народами.

Торжество широко отмечают и на региональном уровне в разных государствах, в том числе и в России. Праздник сопровождается вручением награждений и подарков специалистам данной сферы деятельности, организацией конференций и выставок, проведением тематических семинаров. В некоторых городах устраивают масштабные развлекательные мероприятия, такие как спортивные соревнования, фестивали.

Каждый путешественник сможет отметить праздник индивидуально, выбрав для себя подходящий способ. Некоторые туристы предпочитают в эту дату совершить увлекательную поездку, открыв для себя новые места. Кроме того, путешественники могут воспользоваться скидками, которые предлагают туристические компании, отдав предпочтение поездке на дальнее расстояние или туру выходного дня. В последние годы впечатлениями принято делиться в социальных сетях.





Итог

Всемирный день туризма в 2025 году – это праздник, способный доставить положительные эмоции и впечатления как путешественникам, так и специалистам, задействованным в данной сфере. Если в вашем кругу есть сотрудники туристических агентств, не забудьте поздравить их с профессиональным торжеством. Кроме того, помните, что этот праздник – прекрасная возможность получить скидку при выборе того или иного тура, и отправиться в увлекательное путешествие.