Всемирный день сердца 2025: история праздника и традиции отмечания в разных странах

Каждый из нас знает, что сердце является одним из самых важных органов человека. Для всех людей крайне важно быть осведомленными о профилактике заболеваний этого органа и применять данную информацию с пользой для своего здоровья. Именно этим вопросам и посвящен особый праздник – Всемирный день сердца, который в 2025 году будет сопровождаться всевозможными мероприятиями и акциями. В этой статье Клео.ру расскажет об истории возникновения данного торжества и о его традициях празднования в разных странах.

Когда отмечается Всемирный день сердца 2025

Ранее праздник не имел четко фиксированной даты. Для его празднования было выбрано последнее воскресенье сентября. От этой традиции отошли в 2011 году, когда приняли решение отмечать торжество 29 сентября. С тех пор именно в этот день ежегодно отмечают День сердца. В этом году его отпразднуют более чем в ста государствах.





История праздника

Статистические данные относительно численности заболеваний сердца на протяжении многих лет вызывают беспокойство в медицинском сообществе. Они говорят о том, что количество людей, ежегодно уходящих из жизни по этой причине, достигает порядка 18 млн человек. Чтобы напомнить о возможных профилактических мерах как в глобальных масштабах, так и конкретно для каждого человека, был учрежден Всемирный день сердца. Это состоялось в 2000 году по инициативе Всемирной федерации кардиологов, решение было принято совместно с ВОЗ. Целью организаторов, основавших данное торжество, было выявление и своевременное лечение заболеваний сердца во всем мире.

В 2024 году была утверждена стратегия, согласно которой должны предприниматься меры, способствующие увеличению охвата населения, которому становится доступной помощь медиков и лечение. Всемирная федерация кардиологов утверждает, что такими способами можно будет спасти порядка 14 млн жизней людей, проживающих в странах, где среди населения преобладает низкий уровень дохода.





Как отмечают праздник в разных странах

Торжество относится к категории международных, в проведении мероприятий в разных странах задействованы организации, являющиеся членами Всемирной федерации сердца. По их инициативе устраиваются просветительские мероприятия в спортивных клубах и учебных заведениях, активное участие также принимают благотворительные фонды. Празднование Всемирного дня сердца преследует основную цель – привить людям здоровые привычки. В этот день распространены всевозможные соответствующие акции, к примеру, организация пробежек в компаниях для их сотрудников, проведение тренировок в спортивных клубах, разработка полезных меню в заведениях общественного питания.

Значительное внимание уделяется проведению пресс-конференций, где распространяется информация о сердечных заболеваниях и о возможных профилактических мерах, инновационных методах лечения. Мероприятия направлены на то, чтобы как можно большее количество людей узнало о методах, применяемых в современной медицине, и о необходимости диагностировать заболевания сердца на ранней стадии.

Всемирный день сердца празднуется 29 сентября и в России. В этой стране проходит такое мероприятие как Национальная неделя здорового сердца. Повышенное внимание уделяется как образовательным, так и медицинским акциям: проведению семинаров и осмотров, которые предусмотрены на бесплатной основе.





Итог

Всемирный день сердца в 2025 году – это чрезвычайно важная кампания в сфере здравоохранения, которая преследует цель повысить информированность людей во всем мире о сердечных заболеваниях, их причинах, мерах и методах борьбы с ними. Воспользуйтесь этой датой, чтобы узнать для себя полезные сведения и принять участие в медицинских акциях, которые проводятся в этот день.