Маски на Новый год 2025 своими руками — креативные идеи для праздника

Если вы хотите превратить новогоднюю вечеринку в сказочный маскарад, то и подойти к этому делу нужно творчески. И для начала нужно выбирать для себя образ. Клео.ру предлагает несколько идей для масок на Новый год 2025 и способов их изготовления своими руками.

Маска Змеи

Хозяйкой 2025 года станет Змея, поэтому змеиная тема будет актуальной для новогодней вечеринки. Можно приобрести уже готовую маску в магазине или же попытаться сделать ее своими руками, если предлагаемые модели не устраивают. В последнем случае следует заранее приготовить материалы и инструменты, а в случае их отсутствия – докупить.

Чтобы сделать простую маску Змеи на Новый год, потребуется:

шаблон, распечатанный на бумаге;

плотный картон;

ножницы;

клей;

набор фломастеров или красок;

блестки, стразы или любой другой декор;

шляпная резинка или шнурок для крепления.





Порядок изготовления новогодней маски своими руками будет следующим:

Распечатайте на бумаге шаблон змеиной маски. Если в наличии есть цветной принтер, то лучше делать сразу в нужной расцветке. Это намного ускорит процесс. В противном случае придется разукрасить маску самостоятельно. Перенесите шаблон на картон и аккуратно вырежьте его. В случае черно-белого варианта разукрасьте маску. Проявите фантазию. Хоть 2025 год и является годом Зеленой Змеи, но в праздничную ночь возможно все. Используйте те цвета, которые больше всего нравятся. Дополнительно украсьте маску глиттером или другим декором по желанию. По бокам маски проделайте отверстия для резинки или шнурка и проденьте их. Примерьте маску и оцените проделанную работу.





Карнавальная маска из фетра

Если «змеиная» тематика не вписывается в рамки карнавала, то стоит воспользоваться классическим вариантом. Он является универсальным и будет уместным для любой новогодней вечеринке в карнавальном стиле.

Для работы потребуется:

фетр для основы;

стразы, глиттер, перья и другой декор;

резинка или шнурок для завязок;

клей, ножницы и другие стандартные канцелярские принадлежности.

Пошаговая инструкция, как сделать маску на Новый год в домашних условиях:

Прежде всего выберите подходящий для себя шаблон по типу и размеру и распечатайте его на бумаге. Перенесите заготовку на фетровую ткань и аккуратно вырежьте ее. Края маски и вырезы для глаз украсьте тесьмой из пайеток. Добавьте дополнительный декор по желанию. Например, нанесите на глиттер на клей, добавьте перья, стразы или яркие камни. В завершение останется только приделать завязки. Резинка или шнурок должны соответствовать по длине, чтобы маску было удобно носить в течение торжества.





Простая маска из картона

Такая маска во многом аналогична фетровому варианту, но в качестве основы идет картон. Этот материал дает дополнительные возможности по декору – можно оформить в любом стиле, можно придать любую форму, и она будет легко держаться. Но при этом сохраняются все недостатки, присущие бумажным изделиям, включая их недолговечность.

Для работы необходимо заранее приготовить такие материалы инструменты:

картон или плотная бумага;

обычная бумага для шаблона;

краски или фломастеры;

клей, карандаш, ножницы и другие канцелярские принадлежности;

глиттер и другой декор;

лента или резинка для завязок.





Пошаговая инструкция по изготовлению маски на Новый год 2025:

На тонкой бумаге нужно нарисовать или распечатать шаблон маски. Для симметричных моделей можно сложить лист пополам и нарисовать лишь половину до линии сгиба. В таком случае после вырезания выкройки обе половины будут полностью идентичными. Если шаблон полностью устраивает, то необходимо перенести его на картон и аккуратно вырезать. Заготовку красят в нужные цвета. Например, в классический черный или зеленый, в честь хозяйки 2025 года. После того как краска высохнет, наносят декор по желанию. К примеру, можно нанести клей и обсыпать его глиттером. По бокам крепят шнурок или резинку для завязок, чтобы маска удобно сидела и не доставляла дискомфорт при носке.





Детские маски животных

Новый год – это время радости прежде всего для детей. Можно порадовать своего малыша и сделать забавную маску на детский новогодний утренник. Причем, в процесс работы можно смело включать и детей, за исключением травмоопасных этапов с ножницами. В качестве основного материала можно использовать как более универсальный и простой картон, так и более комфортный и приятный на ощупь фетр.

Для работы над детской маской на Новый год 2025 понадобятся:

бумага для шаблона;

картон или фетр для основы;

краски или фломастеры;

канцелярские принадлежности – клей, ножницы, карандаш, иголки и нитки;

элементы для декора (по желанию);

резинка или шнурок для завязок.





Пошаговая инструкция:

На обычной бумаге необходимо распечатать шаблон, а затем вырезать его. Следует проверить, чтобы заготовка для маски подходила по размерам. Шаблон переносят на лист плотного картона и вырезают. Если маску делают из фетра, то после изготовления необходимо прошить края. Разные цветные элементы делают из разноцветных тканей, после чего собирают вместе и сшивают. Картонную заготовку разукрашивают в соответствии с выбранным животным. Как только краска подсохнет, можно наносить дополнительные элементы декора по желанию. По бокам маски крепят шнурок или резинку для завязок.





Заключение

Карнавальные вечеринки являются частым элементом новогодних праздников. Идеи для масок помогут создать свой уникальный образ на Новый год 2025, который обязательно запомнится окружающим.