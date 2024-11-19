Лучшие фильмы ужасов 2024 года: ТОП самых страшных новинок

Во все периоды человеческой истории люди всегда любили пощекотать себе нервы, и кинематограф отлично справляется с этой задачей. Ежегодно на экраны выходит множество кинолент, однако не все они отличаются хорошим качеством. Клео.ру предлагает познакомиться с лучшими фильмами ужасов 2024 года.

Топ-10 лучших фильмов ужасов 2024 года

Субстанция

Дата премьеры: 19 мая

Страна: Великобритания, Франция, США

Режиссер: Корали Фаржеа

Актерский состав: Деми Мур, Маргарет Куэлли, Деннис Куэйд

Рейтинг: IMDb – 7.5, Кинопоиск – 7.0





Фильм рассказывает историю Элизабет Спаркл – известной в прошлом голливудской звезды, но утратившей популярность у зрителей. В попытках вернуть былую славу, она прибегает к использованию таинственной сыворотки, способной вернуть молодость. Кроме обещанных результатов, опасный препарат награждает Элизабет второй сущностью, которая начинает жить своей жизнью, не обращая внимания на прежнее «я».

Еретик

Дата премьеры: 8 сентября

Страна: США, Канада

Режиссер: Скотт Бек, Брайан Вудс

Актерский состав: Хью Грант, Софи Тэтчер, Хлоя Ист, Лин Кхол Янг

Рейтинг: IMDb – 7.2, Кинопоиск – 6.7





Распространяя свою веру, две мормонские девушки-миссионерки сестра Пекстон и сестра Барнс оказываются на пороге дома мистера Рида – загадочного, но кажущегося безобидным человека. Хозяин дома пригласил их зайти и вежливо поддерживал беседу. Когда же девушки заподозрили неладное, было уже поздно. Теперь им предстоит пройти через сложные испытания, созданные антирелигиозным фанатиком.

Чужой: Ромул

Дата премьеры: 12 августа

Страна: Великобритания, США

Режиссер: Федерико Альварес

Актерский состав: Кэйли Спэни, Изабела Мерсед, Арчи Рено, Дэвид Джонссон

Рейтинг: IMDb – 7.2, Кинопоиск – 7.0





В список самых страшных фильмов 2024 года попала новая часть (седьмая по счету) франшизы о ксеноморфах. Сюжет киноленты разворачивается во временном промежутке между событиями первой и второй частей киносерии. Группа работников горнодобывающей компании планирует провести рейд на заброшенный корабль, чтобы найти оборудование, которое поможет им покинуть колонию. То, что они обнаруживают, действительно способно в корне изменить жизнь этой группы рабочих, но совсем не так, как они планировали.

Проклятие «Зов могилы»

Дата премьеры: 16 февраля

Страна: Южная Корея

Режиссер: Чан Джэ-хён

Актерский состав: Чхве Мин-сик, Ким Го Ын, Ю Хэ-джин, Ли До-хён

Рейтинг: IMDb – 6.9, Кинопоиск – 6.8





Сюжет картины разворачивается вокруг богатой корейской семьи, проживающей в США. В их роскошном доме появляется потусторонняя сущность. Члены семьи обращаются за помощью к шаманам, которые обнаруживают, что сверхъестественным существом является прадед семейства. Чтобы упокоить дух, необходимо сжечь его тело, не открывая гроб. Но все планы идут наперекосяк. Сотрудники больницы вскрывают гроб в надежде найти сокровища, и разрушительная силы вырывается на волю.

Улыбка 2

Дата премьеры: 16 октября

Страна: США

Режиссер: Паркер Финн

Актерский состав: Наоми Скотт, Кайл Галлнер, Лукас Гейдж, Розмари ДеУитт

Рейтинг: IMDb – 7.0, Кинопоиск – 6.5





Новые фильмы ужасов 2024 года пополнились сиквелом киноленты Smile. Преуспевающая поп-звезда Скай готовится к новому турне и сильно нервничает по этому поводу. Чтобы успокоиться, она хочет нелегально купить викодин у бывшего одноклассника Льюиса. Во время встречи торговец запрещенными препаратами ведет себя агрессивно, и в конце кончает жизнь самоубийством с мрачной улыбкой прямо на глазах у Скай. После этого поп-звезда начинает видеть пугающие странности, постепенно сводящие ее с ума.

Не говори никому

Дата премьеры: 4 сентября

Страна: США, Великобритания

Режиссер: Джеймс Уоткинс

Актерский состав: Джеймс МакЭвой, Маккензи Дэвис, Скут МакНэри, Эшлинг Франчози

Рейтинг: IMDb – 6.9, Кинопоиск – 6.6





Семейство Далтон – Бен, Луиза и их дочь Агнес обустроились в Великобритании. Отправившись отдохнуть в Италию, они знакомятся с другой английской семьей – врачом Пэдди, его супругой Сиарой и сыном Антом. Вернувшись из отпуска, Далтоны решают навестить новых знакомых, но оказавшись в их доме, они начинают замечать пугающие странности в поведении. И эти подозрения оказываются оправданными.

Битлджус Битлджус

Дата премьеры: 28 августа

Страна: США

Режиссер: Тим Бёртон

Актерский состав: Майкл Китон, Дженна Ортега, Вайнона Райдер, Моника Беллуччи

Рейтинг: IMDb – 6.8, Кинопоиск – 7.0





Уже вышедшие фильмы ужасов пополнились долгожданной кинолентой Битлджус 2. Спустя почти 40 лет после выхода оригинального фильма, знаменитый режиссер Тим Бёртон решился снять продолжение комедии. В этот раз семейство Дитц снова собирается вместе в городе Уинтер-Ривер. Астрид, дочь Лидии, поддавшись уговорам потусторонних сил, открывает портал и отправляется в загробный мир. Чтобы помочь дочери, Лидия просит помощи у призрака Битлджуса. Семейству придется пройти через ряд испытаний, чтобы вернуться к своей привычной жизни.

Судная ночь в Аркадии

Дата премьеры: 11 марта

Страна: Канада, США, Ирландия

Режиссер: Бенжамин Брюэр

Актерский состав: Николас Кейдж, Джейден Мартелл, Макс Дженкинс, Сэди Совералл

Рейтинг: IMDb – 5.5, Кинопоиск – 5.8





Не обошлись новые фильмы ужасов 2024 года без пандемий. В недалеком будущем человечество оказалось под угрозой полного вымирания из-за опасной болезни. Одинокий выживший по имени Пол находит двух младенцев и растит их как родных детей, дав им имена Томас и Джозеф. Спустя 15 лет семейство обустраивается на ферме. Днем они ведут обычный образ жизни, а по ночам прячутся от таинственных существ. В одну из ночей Томас не возвращается домой, и Пол отправляется на его поиски. А пока отца нет дома Джозеф пытается поймать одного из существ, используя себя в качестве наживки.

Апокалипсис Z: Начало конца

Дата премьеры: 4 октября

Страна: Испания

Режиссер: Карлес Торренс

Актерский состав: Хосе Мария Яспик, Берта Васкес, Ирия дель Рио, Франсиско Ортис

Рейтинг: IMDb – 6.1, Кинопоиск – 5.8





В альтернативном будущем неизвестный вирус превращает людей в агрессивных существ. Первые инфицированные появляются в Испании. Главный герой – мужчина средних лет Манель, понимая, в какую сторону будут развиваться события, пытается покинуть столицу вместе со своим котом. Однако выжить в новом мире оказывается не так просто, и Манелю придется пройти через множество испытаний.

Собиратель душ

Дата премьеры: 31 мая

Страна: Канада, США

Режиссер: Оз Перкинс

Актерский состав: Майка Монро, Николас Кейдж, Блэр Андервуд, Алисия Уитт

Рейтинг: IMDb – 6.7, Кинопоиск – 5.9





События этого фильма ужасов происходят в 1990-е годы. Агент Ли Харкер присоединяется к расследованию загадочных убийств, которые происходят в штате Орегон уже два десятка лет. И у всех событий есть закономерности. Убийцей оказывается внезапно сошедший с ума отец семейства, в семье есть 9-летняя дочь, родившаяся 14 числа месяца, а также присутствуют оккультные знаки и сообщения. Главной героине предстоит разгадать эти преступления, но правда окажется намного страшнее, чем предполагалось.

Заключение

Список лучших фильмов ужасов 2024 года поможет выбрать для себя, чем пощекотать себе нервы. Новинки кинематографа расскажут леденящие душу истории, с которыми определенно стоит познакомиться.