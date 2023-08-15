Когда День пионерии в 2023 году

Более 100 лет назад быстро сформировано детское патриотическое движение в СССР. Сейчас уже нет ни той страны, ни пионерии. Однако сильно повзрослевшие парни и девушки, носившие красный галстук в те времена, с теплотой вспоминают эти детские годы и продолжают жить по принципу «Будь готов!». Чтобы не пропустить это событие, следует знать, когда будет День пионерии в 2023 году.

Когда отмечают день пионерии в 2023 году

В Советском Союзе празднование Дня пионерии приходилось на 19 мая – дату основания этого патриотического движения. В современной России на смену этому празднику пришел другой – День детских общественных объединений, но дата празднования осталась той же. В 2023 году 19 мая выпадает на пятницу.

Этот праздник считается неофициальным. По традиции, в столице России и регионах проходят праздничные мероприятия. На Красную площадь съезжаются школьники из разных областей и республик, а также из постсоветских дружественных стран.

В настоящее время пионерские организации существуют и полностью поддерживаются государством в Беларуси, Венесуэле, Лаосе, Вьетнаме, Северной Корее, Китае и на Кубе. В России также имеются похожие патриотические сообщества. Однако их поддержка на уровне государства не проводится из-за запрета на открытую деятельность и политическую пропаганду в учебных заведениях.

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История праздника

Днем пионерии считается 19 мая. В этот день в 1922 году на очередном съезде комсомола было принято решение о создании пионерских организаций. Согласно первоначальной идее, эта патриотическая организация должна была прививать советские ценности школьникам. Планировалось, что участники этого движения будут расти в социалистическом обществе и продвигать благородные идеалы.

В пионеры принимали с 9 лет. Все вопросы решались путем прямого общего голосования. По своему уставу и структуре пионерские организации достаточно сильно отличались от других молодежных структур – младших октябрят и старшего комсомола.

Традиции празднования

Во времена СССР в школах на День пионерии проводились «Ленинские уроки», на которых детей учили руководствоваться в своей деятельности идеями В. И. Ленина, реализовывать их в современных (на то время) условиях жизни. Также 19 мая проводились тематические уроки и другие праздничные мероприятия, устраивались конкурсы между пионерскими отрядами в учебе и общественно полезных делах. В честь праздника в отдельных случаях проводились концерты, собрания и торжественные шествия.

В настоящее время День пионерии не празднуется на государственном уровне. В некоторых культурных центрах и клубах могут проводиться различные мероприятия, посвященные пионерии, но они носят частный характер. Согласно действующему законодательству РФ, в светских учебных заведениях запрещено вести пропаганду политических и религиозных сообществ.

Несмотря на отсутствие государственной поддержки, в России существует несколько пионерских структур – Союз пионерских организаций, Российский союз молодёжи, Пионерская организация при КПРФ, Московская городская пионерская организация. Ежегодно 19 мая в эти структуры принимают новых членов, проводятся торжественные мероприятия, встречи с советскими и российскими деятелями. Вступить в современные пионеры может каждый ребенок, достигший 8-летнего возраста.

Подведем итог

Даже после распада СССР пионерские организации не прекратили своего существования. Однако в настоящее время они лишились государственной поддержки и прежнего влияния. Чтобы не пропустить важный день в жизни таких организаций, следует знать, когда будет День пионерии в 2023 году.