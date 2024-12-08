День шахтера 2025: история и традиции праздника

Некоторые профессии заслуживают особого уважения, учитывая их сложность, а также важность для экономического развития страны. К таким представителям относятся шахтеры, добывающие из недр земли уголь и подвергающие свою жизнь опасности ежедневно. Чтобы отдать им дань уважения, был учрежден особый праздник – День шахтера, который в 2025 году отметят, как и в предыдущие годы. В этой статье Клео.ру рассказывает историю праздника, а также приводит интересные факты, связанные с этой нелегкой профессией.

Когда отмечается День шахтера в 2025 году

Сначала давайте разберемся, какого числа День шахтера в 2025 году. Его дата не является четко фиксированной, она плавающая и приходится на последнее воскресенье августа. В этом году она припадает на 31 число последнего летнего месяца. Праздник смогут отметить все специалисты, имеющие отношение к данной профессии. К их числу относятся подземные горнорабочие, добытчики, прокладчики, машинисты, взрывники, подземные электрослесари, лифтеры, горные мастера, маркшейдеры.





История Дня шахтера

Появление праздника тесно связано с историей горнодобывающей промышленности. Впервые экспедиция с целью поиска полезных ископаемых была организована на Урале в 1491 году. Однако началом развития горного дела в России считается 1700 год, что приурочено к подписанию Приказа рудокопных дел Петром I. С того момента в стране начали активно заниматься добычей угля, и уже к концу XIX столетия Россия приобрела ведущие позиции в этой области. Пиком развития горнодобывающей промышленности можно считать 1930-е годы, когда в стране было основано горное машиностроение.

Знаковой датой считается ночь на 31 августа 1935 года, ознаменовавшаяся зарождением стахановского движения в Советском Союзе. Перед рабочими ставились задачи не только выполнять планы, но и перевыполнять их. Упомянутая дата прославилась тем, что шахтерская бригада, руководство которой осуществлял Алексей Стаханов, смогла добыть за смену 102 тонны угля вместо установленной нормы в 7 тонн.

Именно данный рекорд был взят за основу при решении отмечать День шахтера после окончания Великой Отечественной войны. Праздник, посвященный представителям этой профессии, был учрежден в сентябре 1947 года по инициативе Александра Засядько и был впервые отмечен 29 августа 1948 года. Датой для его празднования был выбран последний день августа. Впоследствии дата была перенесена на последнее воскресенье этого месяца, о чем был подписан указ Президиума Верховного Совета СССР в 1980 году.





Традиции праздника

День шахтера в России в 2025 году, как и в предыдущие годы, сопровождается возложением цветов к памятникам погибшим горнякам. Они были установлены во множестве населенных пунктов, таких шахтерских поселков на территории старины огромное количество. Все знают, насколько опасна профессия горняка, она сопряжена с высокой смертностью, при этом многие рабочие преимущественно гибнут не в завалах, а оказавшись на больничной койке или пребывая в домашних условиях. Из-за нелегкого труда многие шахтеры страдают от легочных и сердечных заболеваний.

Также в этот праздник принято устраивать всевозможные развлекательные мероприятия, народные гуляния и концерты под открытым небом. На последних звучат шахтерские песни, которых существует огромное количество.





Интересные факты о шахтерской профессии

С этой нелегкой профессией связано множество интересных фактов:

Раньше соблюдение пожарной безопасности в шахтах проверяли без помощи специальных приборов. Их функцию выполняли канарейки, которых горняки брали с собой в забой. Гибель птицы говорила о том, что в шахту проник метан, поэтому данное место нужно экстренно покинуть.

Ранее в шахтах существовала профессия, которая исчезла в настоящее время. Это табакотрусы, следившие, чтобы горняки не курили на рабочем месте.

Шахтеры, находясь в забое, следят за поведением крыс. Если животные убегают, это сигнализирует о предстоящем обвале. Примета имеет обоснование, поскольку крысы способны слышать характерный микротреск.

Как известно, горняки, работающие в шахтах, носят оранжевые каски. Для обозначения начальства у них существует специальный термин: "белые каски". Высшее руководство называют "белыми рубахами", что обусловлено тем, что высокому начальству выдают белую рубашку перед погружением в шахту.

В шахтах существует такое специальное устройство как "мордобойка". В те времена, когда в забоях использовали труд лошадей, этот термин обозначал препятствие, наткнувшись на которое, лошадь должна была остановиться. В наши дни это конвейерная лента, нарезанная полосами и расположенная в конце конвейера. Ее функцией является будить горняков, уснувших на ленте.

Давнюю историю имеет и слово "упряжка", обозначавшее смену. Оно сохранилось до настоящего времени. Среди шахтеров есть традиция здороваться и прощаться с забоем в начале и в конце смены – "упряжки".

С шахтерской профессией связано множество суеверий. Так, горняки предпочитают не выходить в шахту в чистой одежде. Если шахтер что-то забыл перед спуском в забой, забрать эту вещь он сможет только после завершения смены, поднявшись на поверхность. Смену нельзя называть последней, только крайней. Если горнякам нужно сделать пометку, она имеет вид галочки, ни в коем случае не крестика, считается что таким способом можно вызвать гнев хозяина шахты – горного духа.

Перед выходом на пенсию у шахтеров принято "жечь шкуру" – сжигать рабочую робу.





Итог

День шахтера в 2025 году – это профессиональный праздник, предназначенный отдать дань уважения горнякам. Если таковые есть в вашем окружении, не забудьте их поздравить и подчеркнуть, какое огромное значение имеет их работа.