День рождения Чебурашки 2025: традиции праздника и история появления персонажа

Некоторые литературные персонажи настолько популярны, что в их честь даже придуманы посвященные им праздники. Ярким примером служит День рождения Чебурашки, которому в 2025 году исполнится 59 лет. Необычный зверек с большими ушами, впервые появившийся на экране как герой советского мультфильма, впоследствии появлялся в различных кинокартинах и даже компьютерных играх. В этой статье Клео.ру расскажет об истории появления этого удивительного персонажа и приведет интересные факты, связанные с ним.

Дата праздника в 2025 году

Итак, давайте узнаем, когда день рождения Чебурашки. Для его отмечания установлена четко фиксированная дата – 20 августа. Изначально празднование происходило в последнюю субботу или последнее воскресенье этого месяца. Однако Эдуард Успенский, автор книги о Чебурашке, уточнил дату создания этого персонажа, подняв свои архивы, данным днем оказалось именно 20 августа.





История Чебурашки

Как многие знают, Чебурашка является одним из главных героев книги "Крокодил Гена и его друзья". Произведение было написано Эдуардом Успенским в 1966 году. В предисловии, которое создал автор, он упомянул, что Чебурашка – это бракованная детская игрушка, имеющая вид довольно странного зверя, который выглядел как нечто среднее между медвежонком и зайцем с большими ушами. Сюжет говорит о том, что зверек приехал в коробке с апельсинами, отправленной из какой-то тропической страны. Первым, кто обнаружил его, был директор магазина, который и дал зверьку прозвище "Чебурашка".

С появлением этого имени была связана история, которая произошла с Успенским. Писатель был в гостях и наблюдал, как младшая дочка его товарища ходила по дом в шубе, которая была ей не по размеру велика. Девочка из-за этого регулярно падала то на один, то на другой бок, а ее отец отпустил такой комментарий: "Ой, опять чебурахнулась!". Это слово Эдуард решил использовать для названия персонажа своей книги, который таким образом получил имя "Чебурашка". По сюжету уставший после долгой поездки зверек первое время постоянно падал.

Известный зрителю внешний вид Чебурашка приобрел в 1969 году, с момента выходы на экраны знаменитого мультфильма о крокодиле Гене. Образ был придуман художником Леонидом Шварцманом. Стоит отметить, что в книге персонаж описан несколько иначе: с пушистым хвостом, желтыми глазами и длинными тонкими лапами.





Интересные факты

С ушастым зверьком связано множество интересных фактов. Подборку некоторых из них предлагает вашему вниманию Клео.ру:

В 2016 году состоялся полет в космос игрушки в виде Чебурашки. Событие было связано с 80-летием студии "Союзмультфильм" и представляло собой своеобразную акцию. Полет произошел 7 июля и был произведен с Байконура. Время нахождения Чебурашки в космосе составило несколько недель, после чего произошло его успешное возвращение.

Известному персонажу посвятили несколько памятников, расположенных в Хабаровске, Ялте, Раменском, Чебоксарах, Егорьевске.

Чебурашка выступал символом российской олимпийской сборной в период 2000-2010 годов. Спортсмены несли ее в руках на Олимпиаде в Афинах-2004, игрушка имела традиционный коричневый цвет. Впоследствии окрас меняли, делая его красным, синим, белым. В костюмы Чебурашки часто наряжаются и болельщики на трибунах.

Самой кассовой лентой в истории кинопроката России стал фильм о Чебурашке Дмитрия Дьяченко, появившийся на экранах в 2023 году. Его героями являются персонажи из книги, но при этом картина не является экранизацией этого произведения.





Как отметить праздник

С празднованием Дня рождения Чебурашки связаны определенные традиции. В крупных населенных пунктах организовывают фестивали, посвященные этому персонажу, где устраивают всевозможные мастер-классы и конкурсы. На мероприятиях можно услышать песни из мультипликационного фильма "Крокодил Гена и его друзья". Кроме того, проводятся чтения сказок о Чебурашке, просмотры фильмов и мультфильмов.

Праздник приурочен к проведению благотворительных акций, направленных на сбор средств для детей-сирот. Это обусловлено тем, что сюжет сказки упоминает о то, что у Чебурашки нет родителей, но при этом он смог приобрести друзей, ставших для него семьей.

Итог

День рождения Чебурашки в 2025 году – это популярный в России праздник, который смогут отметить и дети, и взрослые. Это отличный повод, чтобы принять участие в интересных мероприятиях, посвященных этому персонажу, или просто пересмотреть известный детский мультфильм в домашней обстановке.